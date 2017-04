Z Poznania do Truskawca – bez problemów

Od 2 czerwca b.r. zostanie uruchomione bezpośrednie połaczenie lotnicze między Poznaniem a Lwowem. O tym poinformowało państwowe radio we Lwowie. Loty będą wykonywane firmą LOT dwa razy w tygodniu – po poniedziałkach i sobotach samolotami Bombardier Q400. Wyloty z Poznania zaplanowano na 1.50 w nocy, wyloty ze Lwowa – o 4.30 rano. Jednak sprzedaż biletów na nowy lot linii lotniczych jeszcze nie uruchomiony.

Narazie Lwów ma połączenie lotnicze ze stolicą Polski Warszawą, i stolicą polskiego Dolnego Śląska Wrocławiem. Od września zaplanowane są i loty ze Lwowa do Krakowa.

Połączenie lotnicze Lwowa i Poznania będzie sprzyjało zwiększeniu ilości turystów z Polski, którzy udają się do uzdrowiska Truskawiec, mówi eksperta d/s Truskawca, redaktor naczelny portalu internetowego „Truskavets`kyj visnyk” Włodzimierz Kluczak. Wielu polskich kuracjuszy wybiera Truskawiec na Ukrainie z powodu bardzo dobrej bazy leczniczo-diagnostycznej i stosunkowo niskich cen. W Truskawcu można znaleźć bardzo tani pakiet usług zawierający zamieszkanie, wyżywienie i długą listę zabiegów diagnostyczno-leczniczych. Naprzykład, jednoosobowy pokój w czterechgwiazdowym hotelowo-kurortowym kompleksie „Karpaty” (b. sanatorium) kosztuje tylko od 160 do 300 PLN za dobę dla jednej osoby i od 280 do 430 PLN dla dwóch osób (więcej na https://san-karpaty.com/pl/truskavets-tsiny-2017/).

Przedstawiciele Truskawca, w tym wyżej wymieniony HKK „Karpaty” biorą czynny udział w wystawach i targach turystycznych w Polsce. Tylko w tym roku „Karpaty” już wzięły udział w międzynarodowych targach turystycznych w Poznaniu i Wrocławiu. Dlatego uzdrowisko Truskawiec stanowi dość potężną konkurencję uzdrowiskom w kraju. Połączenie lotnicze będzie sprzyjać zwiększeniu liczby polskich turystów na Ukrainie i odwrotnie.

