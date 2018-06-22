З проблемою сміття можуть зіткнутися також Борислав та Трускавець

Співчуваючи Дрогобичу в його «сміттєвій кризі», сусідні Борислав та Трускавець теж не застраховані від повторення дрогобицького сценарію завалення сміттям. Так, як інформує офіційний сайт Бориславської міської ради, ТзОВ «ДВ-Екосвіт», яке займається вивезенням ТПВ у Бориславі, звернулось до Бориславської міської ради з листом, в якому заявляє про свої наміри розірвати договір на вивезення сміття. Причиною такого кроку підприємство називає економічно необґрунтовані (занизькі) тарифи на цю послугу та низький рівень оплати за послуги мешканцями та підприємствами.

Бориславською міською радою утворено робочу групу з представників влади, депутатського корпусу, громадських організацій, керівника ТзОВ «ДВ-Екосвіт». Було проведено вже декілька засідань, на яких заслухано претензії та концепцію стратегії поводження з ТВП на території м. Борислава, представлену директором підприємства, у частині, що стосується запропонованого в ній тарифу.

«Питання несплати мешканцями міста та іншими споживачами за послуги із вивезення побутових відходів на території міста є виключною компетенцією підприємства, як суб’єкта господарювання, і повинно вирішуватися в порядку проведення претензійно-позовної роботи і не може бути підставою дострокового розірвання договору, – зазначив на зустрічі перший заступник міського голови Роман Садлівський. – 15 вересня 2017 року було встановлено тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів для ТзОВ «ДВ-Екосвіт» і після цього жодного разу було звернень до міської ради із питанням підняття тарифів до економічно обґрунтованих. Тому виконавчим комітетом було відмовлено в розірванні договору, оскільки підстави наведені ТзОВ «ДВ-Екосвіт» є необґрунтованими та не відповідають умовам договору».

Напрацьовуючи різні варіанти розв’язання конфлікту, керівництво Борислава веде перемовини із суб’єктами господарювання, що надають послуги з збору та перевезення відходів в інших регіонах щодо оцінки існуючих тарифів та пропозицій з надання послуг. За результатами зустрічей прогнозується вирішення проблеми через проведення конкурсу, адже вже декілька компаній вбачають даний напрямок перспективним і зацікавленні в наданні послуг, інформують в Бориславській міській раді.

Нагадаємо, що підприємство ДВ «Еко-Світ» займалося вивезенням ТПВ і в Трускавці – до червня 2017 року. Тариф на послугу вивезення ТПВ у Трускавці був значно вищий, ніж у Бориславі, куди завозили сміття з міста-курорту. Після протестів бориславських активістів та не допуск «трускавецького» сміття на бориславське сміттєзвалище договір між ТзОВ «ДВ «Еко-Світ» та Трускавецькою міською радою було достроково розірвано, оголошено новий конкурс і надавачем цієї послуги у Трускавці стала стрийська фірма «Комунальник Плюс». З нею уклали угоду на один рік, а на минулій позачерговій сесії Трускавецької міської ради 19 червня 2018 р. було прийнято рішення про оголошення нового конкурсу. Не виключено, що його результатом може стати збільшення тарифу для трускавчан.

А тим часом 21 червня у Трускавці вперше за більше року часу спостерігалося переповнення сміттєвих контейнерів. Звісно, це може бути пов’язано з різними причинами, проте на фоні катастрофи в Дрогобичі будь-яке накопичення сміття біля контейнерів насторожує свідомих трускавчан.

Тим часом Дрогобич вже кілька місяців не може вирішити сміттєву кризи. З лютого по червень тривають перемовини, сутички, погрози, йде війна в юридичній та політичній площині. В інтерв`ю для львівського видання «Захід.Нет» мер міста Котермака Тарас Кучма назвав блокаду вивезення сміття з Дрогобича на Броницьке та інші сміттєзвалища спланованою акцією.

- Коли ми щось стараємося робити, коли ми щось робимо – природно, є сили, яким це не подобається. І природно, ті сили будуть все робити для того, щоби повернути ситуацію, яка була звична колись, яка була дуже комфортна комусь. Ці сили не якісь таємні – це реваншисти. Це ті, що програли. Це ті сили, які були при владі, яка була зметена людьми. В широкому сенсі – це ті самі регіонали, які працювали по певних схемах. І в Дрогобичі в тому числі. І у всій Україні вони, до речі, зараз працюють, і чомусь ніхто не покараний. І до тих пір, доки вони не будуть покараними – ми будемо мати таку ситуацію, і Дрогобиччина, і Україна не будуть розвиватися. Дрогобич – це маленький елемент цілої держави, – сказав пан Кучма в інтерв`ю для «Захід.Нет», коментуючи тему сміття.

Мер Дрогобича запевнив, що можливість будівництва сміттєпереробного заводу на місці карстового провалля між Стебником і Трускавцем зараз не розглядається. Але необхідність такого заводу для регіону – річ очевидна, тож з часом, коли емоції вляжуться, а політика відійде на другий план, такий завод може стати реальністю.

Між іншим, під час чергового засідання президії міської громадської організації «Рада Старійшин» міста Трускавця (8 червня 2018 р.) її голова Лев Грицак висловив думку, що блокування владою Дрогобича у 2006-2010 роках спорудження сміттєпереробного заводу за участю іноземного інвестора могло бути акцією дестабілізації регіону, спланованою за межами України.

Лев Грицак, котрий у 2006 році вдруге був обраний міським головою Трускавця, ще під час своєї першої каденції (2002-2006) знайшов інвестора та погодив з мерами всіх сусідніх міст (Борислав, Дрогобич, Стебник) та владою району тему будівництва сміттєпереробного заводу на території земель сільської ради у с. Воля Якубова. Були закордонні інвестори, була згода влад міст, села та району, було бажання зробити хороший проект для майбутнього Дрогобиччини, каже Лев Грицак. Але пройшли вибори 2006 року, і після них новий мер Дрогобича Микола Гук почав активно протидіяти цьому проекту, категорично заявивши, що Дрогобич свого сміття для цього заводу не даватиме. Хоча реалізувати проект погоджувалися і Трускавець, і тодішній мер Борислава покійний Олег Іваницький, і район, проте без Дрогобича цей проект було поховано. Лев Грицак не виключає, що це була свідома дія для того, щоб законсервувати проблему і в потрібний момент використати її. Нагадаємо, що саме за урядування пана Гука стався перший серйозний конфлікт на лінії Дрогобич-Брониця.

Після цього жоден з міських голів Дрогобича чи інших міст регіону так і не спромігся залучити такого серйозного та надійного іноземного інвестора, якого пропонував Лев Грицак. Тож зараз тема сміття висить над Дрогобиччиною Дамоклевим мечем. І якогось світла в кінці тунелю не видати…

Володимир Ключак

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