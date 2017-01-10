З січня 2017 року мінімальний страховий внесок становить 704 гривні

By  | 11.01.2017 | Filed under: Акценти, Новини

З 01 січня 2017 року мінімальна заробітна плата у місячному розмірі становить 3200,0 гривень. Таким чином, мінімальний страховий внесок становить 704,0 гривні (3200,0 грн. х 22% ).

Мінімальний страховий внесок – сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Для платників, віднесених до першої групи платників єдиного податку, ця сума не може бути меншою за 0,5 мінімального страхового внеску (352,0 грн.) із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, який обчислюється відповідно до статті 24 Закону України ,,Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пропорційно до сплаченого єдиного внеску.

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ

Трускавецький вісник

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