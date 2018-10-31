За брехню та наклеп прийдеться відповідати

29 жовтня 2018 р. на сайті газети «Джерела Трускавця» появився черговий пасквіль. Навряд чи цим когось здивуєш, адже згадане, так би мовити, «видання» спеціалізується на брехні, наклепах, провокаціях та порушеннях законодавства. Прикладом цього є численні судові позови проти «Джерел» на захист честі, гідності та ділової репутації.

Схоже на те, що до цих позовів додасться ще один. ТОВ «Нові технології девелопмент», яке анонімний автор-пасквілянт «Микола Петрів» оббрехав у статті «Рейдерське захоплення землі у Трускавці! Місто втратило понад 5 мільйонів», вже готує позовну заяву до суду. Про це інформує наше власне джерело.

Наразі підприємство звернулося до редакції вищевказаної газети з вимогою подати спростування брехливої та наклепницької інформації. Але там зволікають, мовляв, почекайте невідомо скільки, а там подивимось.

Тож поки горе-писаки чухаються та думають як вийти сухими з води, публікуємо спростування, надане ТОВ «Нові технології девелопмент».

Щодо публікації 29.10.2018 р. «Джерелами Трускавця» статті під назвою «Рейдерське захоплення землі у Трускавці! Місто втратою понад 5 мільйонів»

Хочу зазначити, що таку статтю я читав. Інформація в ній не відповідає дійсності, та є наслідком чи то браку елементарних правових знань, чи умисного створення ажіотажу для боротьби з бізнес-конкурентами. Припускаю і те, і інше.

Стаття містить взаємно суперечливу інформацію та взаємовиключні висновки. Зокрема в одній частині автор публікує відповідь КП ДОЛ «Дрогобицьке МБТІ та Експертної оцінки» про те, що на ділянці зареєстрована нежитлова будівля площею 451,7 кв.м., яка станом на 31.12.2012 р. належала ТОВ «Олбудімпекс», а в іншій про те, що місто мало б продати її з аукціону. При цьому, як вбачається із статті, автор абсолютно не обізнаний із нормами ст. 134 Земельного кодексу України, відповідно до якої не підлягають продажу на конкурентних засадах земельні ділянки комунальної власності або права на них у разі розташування на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Та обставина, що на земельній ділянці зареєстровано об’єкт права власності – нежитлову будівлю, яка на даний час належить ТОВ «Нові технології девелопмент», підтверджується відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, опублікованими самим автором статті. То про який аукціон може йти мова? Це було б пряме порушення земельного законодавства.

Крім того, у відповідності до ст. 41 Конституції України та ст. 321 Цивільного кодексу України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Пошкодження чи часткове руйнування об’єкта нерухомості не є підставами припинення права власності (стаття 346 Цивільного кодексу України). Тільки власник вправі вирішувати питання про необхідність та способи відновлення такого майна.

Таким чином, продавши на аукціоні земельну ділянку, на якій зареєстрований та знаходиться об’єкт, що належить іншій особі, місто тим самим допустило б грубе порушення права власності такої особи та норм чинного законодавства.

Більше того, продаж на аукціоні такої ділянки без будівлі є ні юридично, ні технічно не можливим. Це те ж саме, якби місто продало вашому сусідові ділянку під вашим будинком. Виглядає смішно, але саме так, на думку «Джерел Трускавця», мала б зробити місцева влада із зазначеною ділянкою.

Звідки автор взяв вартість ділянки в сумі понад 5 мільйонів гривень пояснити не можу. Припускаю, що звідти, звідти і іншу інформацію – просто надумав, як і причетність до діяльності нашого товариства свободівців Олексія Балицького, Богдана Габшія, Юрія Наконечного, міського голови Андрія Кульчинського. Це виглядає на розправу з політичними опонентами.

Але виникає питання: чому для цілей цієї боротьби автор обрав саме ТОВ «Нові технології девелопмент», підприємство, яке тільки створилося, має великі плани на майбутнє, та в міру розвитку своєї діяльності буде приносити дохід, в тому числі, і в міську казну?

Зрозуміло, що на війні всі засоби хороші. Окреме питання до автора та редакції, щодо відкритого нехтування ними елементарними правилами журналістської етики про збалансоване представлення точок зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики та подання оцінок незалежних експертів. Автор, нехтуючи зазначеним правилами, не звернувся за коментарями до нашого товариства, не залучив до оцінки ситуації фахових юристів, інших незалежних експертів із земельних питань, і як результат, опублікував неправдиву та перекручену інформацію, маніпулюючи свідомістю трускавчан. Зазначений цинізм обурює, але попри емоції, ми скористаємося законними способами відновлення наших прав та встановлення істини у цій справі.

Віктор Дудзяк, директор ТОВ «Нові технології девелопмент»

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