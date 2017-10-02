За час гастролей театр Дрогобича презентував понад 60 вистав

Завершились осінні гастролі Львівського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Юрія Дрогобича, що тривали з 8 по 29 вересня цього року.

Презентуючи свій творчий доробок, актори театру запросили мешканців Кіровоградщини, Миколаївщини та Вінничини на зустріч з героями вистав “Дуже проста історія” М. Ладо, “Перерваний політ” Б. Мельничука, Л. Костишин, “Cватання на Гончарівці” Г. Квітки-Основ’яненка, “Лис Микита” І. Франка.

За час гастролей показали понад 60 вистав, які переглянули 12 тис. глядачів.

Прес-служба Львівської ОДА

Також читайте