За десять днів Дрогобич та Трускавець прийматимуть гостей з Австрії

12-19 травня відбудуться чергові Дні Австрії в Дрогобичі – у форматі Міжнародного форуму «Зальцбурзький край – гармонія культури і природи». Про це повідомляють організатори події. На форумі відбудеться багато заходів, зокрема і в Трускавці, де проживатимуть учасники Днів Австрії. Так, зокрема, 12 травня (неділя) гості з Австрії приїжджають до Трускавця та поселяються в ряді готелів міста, а у вівторок, 14 травня, в ресторані «Сас» пройдуть літературні читання з переможцем літературного конкурсу серед зальцбурзьких авторів. Абсолютна більшість заходів пройде в Дрогобичі, програма розміщена на офіційному сайті Дрогобицької міської ради: https://drohobych-rada.gov.ua/dni-avstriyi-u-drogobychi-mizhnarodnyj-festyval-yakyj-prezentuye-drogobych-yevropejskij-publitsi/

З четверга по суботу австрійці відвідають Закарпаття (Чинадієво, Мукачево, Ужгород, Великий Березний), а повернуться до Трускавця через Турку, Старий Самбір та Самбір.

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