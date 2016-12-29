За екологічні кошти на Львівщині придбали сміттєвози, контейнери для сміття, в тому числі, для Уличного та Доброгостова

У 2016 році коштом обласного природоохоронного фонду галузь поводження з побутовими відходами Львівщини підсилено 7 новими сміттєвозами, контейнерами для роздільного збору твердих побутових відходів та устаткуванням для зважування сміття для полігону ТПВ. На виконання зазначених природоохоронних заходів спрямовано 10 млн грн.

Про це повідомили в департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

“Спецтехніку придбано для безпечного збирання, перевезення твердих побутових відходів для міст Добромиль, Великі Мости, Радехів, Новий Розділ, Броди, Старий Самбір та Турки”, – розповідає директор департаменту Руслан Гречаник.

За його словами, з метою централізованого збору твердих побутових відходів закуплено контейнери для сміття та облаштовано місця для їх розташування для м.Червоноград, Самбірського району, міст Добромиль і Старий Самбір, Скелівської, Страшевицької, Топільницької та Замківської сільських рад Старосамбірського району, смт. Красне Буського району, Уличнянської та Доброгостівської сільських рад Дрогобицького району та 11 сільських рад Турківського району.

Крім того, для дотримання правил технічної експлуатації полігону для ТПВ м. Новояворівськ придбано автомобільну вагу для зважування сміття. Устаткування дозволить проводити облік кількості усіх видів відходів, що надходять на полігон, та контролювати ступінь їх накопичення. Також вага буде основою для формування відповідної тарифної політики.

“Реалізація зазначених природоохоронних заходів покращить систему централізованого збору та вивезення сміття на території населених пунктів, – переконаний Руслан Гречаник. – Також це сприятиме зменшенню накопичення відходів і утворення стихійних сміттєзвалищ на Львівщині”.

Прес-служба Дрогобицької РДА

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