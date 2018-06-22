За фактом загибелі дитини у Дрогобичі відкрито ще одне кримінальне провадження за статтею «Службова недбалість»

Нагадаємо, 10-річний хлопчик загинув 13 червня – як встановили експерти, смерть дитини настала внаслідок ураження електричним струмом.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили працівники поліції, на вулиці Грюнвальдській у Дрогобичі хлопчик, проходячи кладкою був уражений електрострумом, від чого помер на місці події.

За фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Окрім того, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 367 (службова недбалість) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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