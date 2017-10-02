За Інтернет-махінації чотирьом особам загрожує до 12 років за ґратами

By  | 05.10.2017 | Filed under: Новини

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, спільно з Карпатським управлінням кіберполіції департаменту кіберполіції Національної поліції України, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно чотирьох членів організованої групи, які за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, заволоділи 470 тис грн.

Встановлено, що організована група діяла у період з 2016 по 2017 рік. Для шахрайських дій, чоловіки використали сайт оголошень «ОLХ», на якому вони нібито торгували двигунами для різних автомобілів.

Проте, після отримання 50% завдатку, зловмисники покупцям нічого не надсилали, гроші привласнювали та використовували на власні потреби.

Махінаторам вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, на їхнє майно накладено арешти на загальну суму майже 2 млн грн, а обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано до Залізничного районного суду Львова для розгляду по суті.

Довідково: за вчинення цього злочину санкція ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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