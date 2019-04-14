За каденцію Андрія Кульчинського коштів в місто залучено в рази більше, ніж за його попередника Козира

За три роки каденції чинного міського голови Трускавця Андрія Кульчинського на реалізацію проектів у місті-курорті залучено в рази більше коштів, ніж за його попередника на мерській посаді Р. Козира. Про це стало відомо з даних, котрі 18 квітня оприлюднив на сесії Трускавецької міської ради заступник мера Трускавця, депутат Львівської обласної ради Олексій Балицький. Відповідаючи на запитання депутата міськради Юрія Яворського про невдачу участі Трускавця в конкурсах мікропроектів (обласний рівень та ДФРР), Олексій Балицький озвучив інформацію, котра свідчить, що з 2010 по 2015 рр. (каденція Козира) кошти в Трускавець майже не залучалися. Особливо це видно по Фонду охорони навколишнього середовища (обласний бюджет), з якого за всі 5 років урядування Р. Козира було залучено всього лише бл. 370 тис. грн. А за три роки команди Кульчинського при владі в Трускавці (2016-2018 рр.) з цього фонду в місто було залучено майже 5 млн. грн.

Що стосується невдачі участі в конкурсах у 2019 році, то причиною її є так званий «індекс платоспроможності», через який Трускавець вже на стартовому етапі ставлять у завідомо невиграшну позицію, що є порушенням принципу конкурентності, зазначили Андрій Кульчинський та Олексій Балицький. Також Олексій Балицький натякнув на суб`єктивізм при розгляді проектів, поданих на фінансування Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) та на нахабний розпил коштів в ручному режимі. А міський голова зазначив, що через так зване «вирівнювання» мінфін щорічно викачує з Трускавця 1 млн. 600 тис. грн. Якби ці кошти залишалися в розпорядженні міста, то Трускавець не мусів би взагалі брати участь у конкурсах мікропроектів, резюмував Андрій Богданович.

Детальніше про залучені Трускавцем кошти (2010-2018) та участь міста в різних програмах – в інфографіці.

Вл. інф.

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