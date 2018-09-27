За корупцію покарано Державного реєстратора виконкому Дрогобицької міської ради

By  | 05.10.2018 | Filed under: Новини

За участі органів прокуратури області забезпечена участь прокурора у розгляді судом справи про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, стосовно державного реєстратора сектору відділу-центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дрогобицької міської ради. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Зокрема, вказана особа отримала у дохід 770 тис грн від продажу майна та несвоєчасно повідомила про такі суттєві зміни Національне агентство з питань запобігання корупції.

У зв’язку з цим, працівниками УЗЕ у Львівській області складено адміністративний протокол про вчинення державним реєстратором адмінправопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

За наслідками судового розгляду правопорушницю визнано винною та застосовано стягнення у вигляді 1700 грн штрафу. Рішення суду набрало законної сили.

Також читайте

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Оголошується конкурс на найкращу наукову роботу серед студентів вишів України з гарантованою грошовою винагородою!
    27.09.2018 | 17:43

    Студенти будь-якого напрямку та форми підготовки, котрі навчаються на 2-6-му курсах у вищому навчальному закладі України, мають можливість випробувати себе у науковому дослідженні на тему ”Перспективи України в умовах економічної глобалізації та переходу країни на шостий технологічний устрій”. Стаття може містити дослідження на тему науково-технічного, управлінського, економічного розвитку країни, розвитку маркетингу та інформаційних технологій в [...]

  • Платим за лайки! – Выплаты ежедневно!
    24.09.2018 | 14:34

    Платим за лайки! – Оплата сдельная! Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество. Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и зарабатывать за это деньги. Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви