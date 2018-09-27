За корупцію покарано Державного реєстратора виконкому Дрогобицької міської ради

За участі органів прокуратури області забезпечена участь прокурора у розгляді судом справи про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, стосовно державного реєстратора сектору відділу-центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дрогобицької міської ради. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Зокрема, вказана особа отримала у дохід 770 тис грн від продажу майна та несвоєчасно повідомила про такі суттєві зміни Національне агентство з питань запобігання корупції.

У зв’язку з цим, працівниками УЗЕ у Львівській області складено адміністративний протокол про вчинення державним реєстратором адмінправопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

За наслідками судового розгляду правопорушницю визнано винною та застосовано стягнення у вигляді 1700 грн штрафу. Рішення суду набрало законної сили.

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