За лютий субсидіанти отримають від уряду готівку для оплати комунальних платежів

Уже в березні цього року стартує ще одна модель монетизації субсидій – «живі» гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії. Відповідне рішення було прийнято сьогодні Кабінетом Міністрів України.

Паралельно діятиме запущена з січня 2019 року монетизація, яка передбачає розрахунки за спожиті послуги субсидіантами через Ощадбанк, і за результатами вже цього опалювального сезону виплату невикористаних субсидій одержувачам готівкою.

Отже, всі, кому призначено субсидію з 2018 року, отримають у березні готівку для оплати комунальних платіжок за лютий 2019 року. Відповідно, у квітні прийдуть кошти для розрахунку за спожиті у березні послуги, у травні – за квітневу комуналку.

Вся субсидія «старим» субсидіантам буде перерахована грошовим переказом через державний Ощадбанк, а пенсіонерам виплатить Пенсійний фонд одночасно з пенсією.

Для отримання грошового переказу необхідно буде звернутися до найближчого відділення Ощадбанку і надати паспорт та ідентифікаційний код. Одночасно з виплатою грошового переказу кожному одержувачу субсидії буде відкрито персональний банківський рахунок, на який перераховуватиметься сума субсидії у квітні та травні.

Пенсіонери, які отримають пенсійні виплати через інші банки, відповідно зможуть зняти свою субсидію безпосередньо у банкоматі цього банку. Тим, у кого немає пенсійної картки, субсидію разом з пенсією доставить Укрпошта.

Для прикладу. Якщо сім’я отримує щомісяця від держави субсидію у розмірі 1600 гривень, а платіжка за газ у лютому прийде на 1100 гривень, 500 гривень залишиться їй на власні потреби або для оплати рахунку, скажімо, за воду чи електроенергію. Тобто, суть нового механізму полягає у тому, що домогосподарство отримуватиме підтримку від держави у вигляді субсидії готівкою і далі зможе самостійно розраховуватися за спожиті послуги, а зекономлені кошти використати на свій розсуд. Таким чином, таке поняття як обов’язковий платіж скасовується.

Всі, хто звернувся вперше за субсидією у 2019 році, беруть участь у діючій моделі монетизації. Тобто розрахунки за спожиті послуги за цих осіб з підприємствами здійснюватиме Ощадбанк, а субсидіанти отримають за результатами вже цього опалюваного сезону залишок невикористаної субсидії готівкою через Ощадбанк.

Кожному одержувачу субсидії, якому допомогу призначено з 2018 року, у березні Укрпошта доставить повідомлення про те, скільки і яким чином надійде коштів субсидії від Уряду для оплати комуналки.

Таким чином, Урядом буде здійснено пілотування паралельно двох моделей монетизації та за результатами аналізу їх ефективності прийматиметься рішення щодо впровадження однієї з них з травня 2019 року.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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