За матеріалами звернення Євгена Бродзінського в генпрокуратуру відкрито кримінальне провадження

Як інформує наше власне джерело, за матеріалами звернення до генерального прокурора України Юрія Луценка від представника ГМ «ОПОРА» в м. Трускавці Євгена Бродзінського відкрито кримінальне провадження. У зверненні, копію якого було також направлено голові СБУ, міністру внутрішніх справ та керівництву Національної поліції, йдеться про махінації з земельною ділянкою на вулиці Помірецькій, яка зараз перебуває у власності екс-депутата П. Іванишина та розподілена на три частини. Міський бюджет вже втратив від цих оборудок близько 98 тисяч гривень.

Нагадаємо, що останнім часом кілька громадських організацій Трускавця, а також міський голова та депутатський корпус Трускавецької міської ради надіслали ряд звернень у вищестоящі інстанції з вимогою не допустити призначення П. Іванишина на посаду МРЦ МВС «Перлина Прикарпаття».

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