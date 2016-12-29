За мир та дружбу!

Як ми вже інформували, 9 січня на центральній сцені Трускавця відбулася урочиста церемонія відкриття фестивалю «Яскрава країна у Трускавці-2017». Через сильні морози офіційні урочистості тривали недовго, а триваліший у часі концерт відкриття фестивалю пройшов того ж дня, 9 січня, в кіноконцертному залі готельно-курортного комплексу «Карпати».

Розпочався концерт мелодіями колядок у виконанні ансамблю народних інструментів «Вишиваночка» зі Львова. Після виконання цим же колективом в’язанки українських народних мелодій на глядачів очікувало годинне дійство, під час якого хореографічні композиції чергувалися з вокальними, а різнобарв`я народних строїв змінювали класичні та казкові форми одягу. Свої таланти показували на сцені зразковий ансамбль танцю «Джерельце» з Харкова, зразковий дитячий вокальний ансамбль «Пальміра» з Одеси, шоу-балет «Феєрія» з міста Дніпро, вокальна студія «Дзвіночок» з м. Добропілля Донецької області, підготовча студія народного танцю «Вихиляс» із Запоріжжя, ансамбль народного танцю «Квітень» з Харкова, народний театр сучасної хореографії «Фенікс» з м. Запоріжжя, зразковий колектив сучасного і естрадного танцю «Міріданс» з Чернігова, вихованці дитячої музичної школи №15 з м. Дніпро, народний колектив танцю «Сонцеворот» з Харкова, зразковий вокальний ансамбль «Співаночка» Подільського району міста Києва та ряд сольних виконавців з Закарпаття, Дніпра, Києва (Євдокія Юрченко, Ангеліна-Олександра Йовдія, Ольга Караван).

Заповнений вщерть зал бурхливо реагував чи не на кожен виступ, а програма концерту була вдало продуманою – ліричні композиції чергувалися із запальними танцями, різдвяна феєрія замінювалася польками, а народні мелодії продовжували вишукані сучасні хореографічні композиції. Давня радянська пісня «Аист на крыше – мир на земле» у виконанні дітей з Донецької області (вокальна студія «Дзвіночок» з міста Добропілля) нагадала, що не всюди в Україні панують мир та ідилія, що не всюди так затишно, комфортно, мило та тепло, як у Трускавці.

Концерт відкриття – це складова частина вечора знайомств, який традиційно проходить під час «Яскравої країни у Трускавці». В лобі та диско-барі ГКК «Карпати» учасники фестивалю мали можливість ближче познайомитися одні з одними, розповісти про очікування від фестивалю та про враження від першого дня перебування у Трускавці. Вівторок та середа – це напружені дні для учасників фестивалю, оскільки тривають прослуховування (вокалістів в ГКК «Карпати», а хореографічні колективи в ПК імені Шевченка).

Завершальним акордом «Яскравої країни у Трускавці-2017» стане традиційний гала-концерт в ПК імені Шевченка, який пройде 12 січня о 15.00.

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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