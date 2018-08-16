За неплатників аліментів взялися жорстко, або Позбавлення прав у прямому та переносному значенні

Станом на 9 серпня територіальними відділами державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області направлено до суду 1200 протоколів про вчинення адміністративного правопорушення особами, які мають заборгованість по сплаті аліментів. Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Львівській області. За наслідками поданих протоколів та прийнятих судових рішень 24 боржники відбувають покарання, а 8 вже його відбули. Так, боржників змушують працювати двірниками, косити траву, замітати вулиці, підстригати кущі, виконувати іншу роботу. З вищезазначених боржників на користь дітей стягнуто 17 834,43 грн. заборгованості по аліментах, зазначив очільник Львівської юстиції Тарас Грень.

В юстиції нагадують, що несплата аліментів на утримання дитини одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин. Несплата аліментів на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин.

Але це ще не все – до осіб, які мають заборгованість по сплаті аліментів, застосовують навіть такі заходи, які, на нашу думку, знаходяться на межі порушення прав людини та громадянина. Так, Франківський відділ державної виконавчої служби у м. Львові Головного територіального управління юстиції у Львівській області мав стягнути з боржника аліменти в розмірі 1/4 частини від його заробітку, але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку щомісячно, починаючи з 09.11.2007 року і до досягнення дитиною повноліття. Станом на 01.06.2018 року заборгованість боржника по сплаті аліментів, згідно розрахунку заборгованості становила 93 740,5 грн. Враховуючи, що сукупний розмір заборгованості по сплаті боржником аліментів перевищував суму відповідних платежів за шість місяців, державним виконавцем, відповідно до 71 Закону України «Про виконавче провадження» було винесено вмотивовані постанови:

1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

У зв’язку із застосуванням новел законодавства, боржником було погашено цю заборгованість в повному розмірі, тобто в сумі 93 740,5 грн.

Як бачимо, драконівські методи стосовно боржників у категорії «несплата аліментів» навіть жорсткіші, ніж відносно осіб, які ухиляються від військової служби чи мобілізації, а також ніж відносно людей, які заборгували за комунальні послуги. Обмеження у праві користування транспортними засобами (іншими словами, позбавлення водійських прав на певний термін) та обмеження у праві виїзду за кордон – це досить жорстко, але дієво. Не виключено, що такі методи в майбутньому будуть застосовуватися і до інших категорій боржників. І хто його знає, чи в нашому суспільстві не застосують щось подібне до неугодних у політичному чи якомусь іншому сенсі…

Володимир Ключак

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