За невдалі замахи на кримінального авторитета двох мешканців Львівщини посадили на 10 років

Двох мешканців Трускавця та Дрогобича, які двічі невдало намагалися підірвати автомобіль місцевого кримінального авторитета, засудили до 10 років ув’язнення. Як вказано в опублікованому 15 січня вироку Сихівського райсуду Львова, чоловіки купували вибухівку у військового сапера, який, як виявилося, співпрацював із правоохоронцями.

Затримали їх 27 лютого 2017 року після другої невдалої спроби запустити вибуховий пристрій, встановлений у автомобілі жертви. При цьому, згідно з показами працівника Нацполіції, чоловіки намагалися підірвати автомобіль 45-річного кримінального авторитета на псевдо «Царь», який водночас є кумом одного з засуджених. У судових матеріалах вказано, що намір вбити кримінального авторитета у чоловіків виник влітку 2016 року, оскільки той не повернув кумові борг.

Водночас військовий сапер, до якого чоловіки звернулися за допомогою у створенні вибухівки, заявив, що один із засуджених цікавився виготовленням вибухівки ще у травні 2016 року, однак тоді його не задовольнила ціна у 1,5-2 тис. доларів. Згодом той чоловік ще кілька разів контактував із сапером, який таки погодився дешевше виготовити саморобну вибухівку, що спрацьовувала б після дзвінка на конкретний мобільний номер.

Сапер двічі отримував замовлення на виготовлення вибухівки і двічі передавав чоловікам муляж, хоча ті були впевнені, що отримали справжні вибухові пристрої.

«Обговорюючи деталі, один із чоловіків пояснював, що в нього виникли проблеми і йому потрібно потужну вибухівку, яка б змогла підірвати автомобіль вагою три тонни і щоб постраждали лише два пасажири автомобіля, а не інші люди. При цьому чоловік сказав, що розрахується за вибухівку після того, як вона спрацює», – розповів під час судового засідання військовий сапер.

Він також додав, що після того, як чоловіки вперше звернулися до нього за допомогою, він все розповів правоохоронцям, які надалі координували його дії і надавали муляжі вибухівки. Попри це правоохоронці не затримали чоловіків після першої спроби замаху на кримінального авторитета. Взагалі про першу спробу підірвати автомобіль кримінального авторитета у вироку суду нічого не сказано. Відомо лише, що вона відбулася між серпнем і груднем 2017 року і після неї один з чоловіків вдруге звернувся до сапера, заявивши, що за другу вибухівку заплатить лише у тому випадку, якщо вона спрацює.

Отримавши після цього ще один вибуховий пристрій і не здогадуючись, що це знову муляж, 26 лютого 2017 року чоловіки підклали його у автомобіль жертви. Наступного дня у Трускавці вони спробували запустити вибухівку в дію, однак пристрій знову не спрацював, після чого чоловіків затримали правоохоронці. Попри те, що вони заперечували свою вину, суд вирішив, що є достатньо доказів для того, аби засудити кожного з чоловіків до 10 років ув’язнення.

Цікаво також, що вже після затримання один із затриманих, перебуваючи в СІЗО, телефонував жертві і просив вибачення за спробу вбивства.

Назарій Тузяк, Zaxid.Net

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