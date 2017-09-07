За півтора року зарплата зросла втричі

Середня зарплата у Трускавці з кінця 2015 року до середини 2017 року зросла втричі. Про це було повідомлено 11 вересня на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді. Так, якщо наприкінці каденції попереднього мера Трускавця середня зарплата в місті-курорті становила приблизно 1 тисяча 200 гривень, то зараз вона зросла до 4,5 тис. грн. Втім, в загальному розрізі по Львівській області Трускавцю ще явно далеко до лідерів.

Нагадаємо, що в часи екс-мера Трускавця Р. Козира Трускавець за рівнем середньої заробітної плати постійно займав останнє місце серед міст та районів Львівщини.

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