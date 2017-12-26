За процесуального керівництва прокуратури області розкрито нещодавнє вбивство у Бориславі

За процесуального керівництва прокуратури області, поліцейськими встановлено осіб, причетних до скоєння резонансного вбивства двох продавців у магазині «Комп’ютерний всесвіт», що у м. Бориславі, вчиненого 7 грудня цього року.

Ними виявилися двоє мешканців м. Трускавця, з яких один неповнолітній. У ході проведення за їх участі ряду слідчих дій виявлено знаряддя, якими скоєно злочин, а також вилучено викрадені з магазину речі.

Останнім повідомлено про підозру. Дії зловмисників кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.п.1, 6, 12 ч.2 ст. 115, ч.4 ст. 187 КК України. Підозрюваним уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває та перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

Довідково: За скоєння умисного вбивства двох осіб, з корисливих мотивів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 10 років до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна. За вчинення розбою, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень – від 8 до 15 років позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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