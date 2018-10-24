За призи конкурсу Мусліма Магомаєва позмагається 15 вокалістів

На Першому Міжнародному конкурсі «Пам`яті Мусліма Магомаєва», котрий проходитиме 15-18 листопада у Трускавці, за нагороди позмагаються 15 вокалістів. Про це повідомила одна зі співорганізаторів конкурсу, телеведуча та співачка Наталія Кудряшова.

- Ми шукаємо справжні таланти – такі, як Муслім Магомаєв, – зазначила Наталія Кудряшова на прес-конференції в Укрінформі. – Він співав і оперну, класичну музику, і естрадну. І такий же «синтез вокалістів» ми шукаємо і на цьому конкурсі. Конкурсанти обов’язково виконуватимуть і оперну арію, і естрадну пісню. А щоб показати особливий зв’язок митця з Україною, обов’язковим твором конкурсної програми буде українська пісня…

Учасників конкурсу «Пам`яті Мусліма Магомаєва» оцінюватиме журі, до складу якого ввійдуть викладачі Національної музичної академії, солісти Національної опери України, діячі Азербайджанського культурного центру імені Мусліма Магомаєва, а навіть солістка Хорватської Національної опери. Очільником журі є народний артист України Гурбан Аббасов. Прізвища учасників конкурсу будуть оприлюднені згодом.

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