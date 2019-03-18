За рік дельфінарій у Трускавці безкоштовно прийняв понад дві тисячі осіб

By  | 28.03.2019 | Filed under: Публікації

У період з 2018 року і по сьогодні Розважально-оздоровчий комплекс «Оскар» у Трускавці безкоштовно надав можливість відвідати вистави із дельфінами та морськими котиками для понад двох тисяч людей.

Серед цієї категорії відвідувачів є військовослужбовці, які повернулися із зони бойових дій і які проходили лікування чи оздоровлення у Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький», та їхні сім’ї. Усього за минулий рік відвідали 698 наших Героїв і ще 28 – цьогоріч.

Також протягом 2018 року і за три місяці 2019 року «Оскар» прийняв 578 дітей зі сходу України, прифронтових зон та маленьких переселенців. Вони приїздили на Львівщину за запрошеннями соціального проекту «Мій тато захищає Україну», Львівської обласної держадміністрації, Трускавецької міської ради і громадських організацій «Ковчег» та Легіон патріотів «Галичина».

«Відвідування подібних закладів з тваринами, особливо з дельфінами, – позитивно впливає на емоційний та психологічний стани людей. Тому перегляд шоу з морськими ссавцями неабияк корисний дітям зі Сходу, де відбуваються бойові дії, та учасникам Операції об’єднаних сил. На якийсь час вони переключаються, забувають про наявні проблеми, про військову агресію і заряджаються від цих тварин гарною енергетикою, яка допомагає подолати пригнічений стан, роздратування, легку депресію», – зазначили в адміністрації дельфінарію.

Варто також додати, що за цей же період шоу з дельфінами побачили 432 дитини з фізичними та розумовими вадами, сироти, вихованці інтернатів та діти, що опинилися в складних життєвих обставинах з Львівської та Івано-Франківської областей. Серед них вихованці Навчально-реабілітаційного центру «Джерело», ДРУ «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина» та Благодійної організації «БФ «Серце Марії».

Загалом за минулий рік дельфінарій відвідало 1816 осіб, а з початку цього року – 334, з яких 121 дитина пройшли на виставу по пільговій ціні.

Дельфінарій й надалі продовжуватиме практику підтримки різних соціальних проектів, а також оздоровлення та реабілітацію військовослужбовців, які повернулися, або наданий час перебувають в ООС.

Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ дельфінарію «Оскар»

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