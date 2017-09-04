За розбій мешканцю Дрогобиччини загрожує до 12 років позбавлення волі

By  | 05.09.2017 | Filed under: Новини

Наприкінці липня цього року мешканець Дрогобицького району проник у приміщення обмінного пункту валют та погрожуючи касиру предметом схожим на пістолет заволодів грошовими коштами на суму понад 27 тис грн. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).

Окрім цього, Дрогобицьким міськрайонним судом вказаній особі обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Довідково: за вчинене зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Львівської області

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • У Бориславі пройде фестиваль гумору
    04.09.2017 | 12:26

    8-9 вересня у Бориславі пройде Другий Всеукраїнський фестиваль в жанрі вокалу, гумору та цирку «Борислав сміється». Журі фестивалю очолять народні артисти України Степан Гіга та Анатолій Паламаренко. Деталі – на афіші. Також читайтеШтаб національного спротиву закликає до прибирання парку (1)Центр реабілітації позбавляє від залежності (0)У Бориславі поліцейські викрили квартирного злодія (0)Програма святкування Дня Незалежності України [...]

  • Працівник на завод скловиробів “Huta Szkła Stölzle”
    31.08.2017 | 12:57

    Фірма “Human & Hunt­er”, для одного із наших Клієнтів – провідного постачальника скловиробів найвищого гатунку, оголошує набір на вакансію: Працівник на завод скловиробів “Huta Szkła Stölzle” Місце роботи: Ченстохова (Польща) (Харчова та парфумерна тара) Посадові обов’язки: • діяльність, пов’язана з належним виконанням контролі якості скляної тари відповідно до технології фірми; • обслуговування виробничої лінії, а [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви