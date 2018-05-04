За службову недбалість судитимуть двох підприємців

By  | 11.05.2018 | Filed under: Новини

Дрогобицька місцева скерувала до суду два обвинувальні акти стосовно 59–річного службовця комунального підприємства Львівської обласної ради та 48–річного львівського бізнесмена, яких підозрювали у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367 КК України (службова недбалість).

Несумлінно ставлячись до своїх обов’язків, вказані особи підписали акти приймання виконаних робіт з реконструкції загальноосвітньої школи у с. Ролів на Дрогобиччині. Проте, нібито закуплених на понад 120 тис грн будівельних товарів насправді у наявності не було. Таким чином зловмисники завдали місцевому бюджету істотної шкоди.

Подальшу долю правопорушників вирішуватиме Дрогобицький міськрайонний суд. За вчинене їм загрожує обмеження волі на строк до трьох років, а також трирічне позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Прес-служба прокуратури Львівської області

Також читайте

Tags: ,

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Ogłoszenie
    04.05.2018 | 08:27

    Szanowni goście Truskawca! 4 maja 2018 roku z 16:30 do 21:00 w Truskawcu odbędzie się I Etap Mistrzostw Ukrainy z rally. W związku z tym dostęp do miejskiej pijalni wód mineralnych będzie ograniczony! Prosimy rodziców zatroszczyć się o bezpieczeństwo własnych dzieci i nie zostawiać ich bez nadzoru. Przechodzić trasę współzawodnictw można tylko w wyznaczonych dla [...]

  • Запрошуємо на роботу бібліотекаря
    02.05.2018 | 09:26

    URBAN бібліотека м. Трускавця запрошує на роботу молоду людину на посаду бібліотекаря читального залу. Вимоги до претендентів: - вища освіта; - постійне місце проживання в м. Трускавець; - впевнений користувач ПК та Інтернету; - бажання навчатися і розвиватися. Умови роботи найкращі серед бюджетних установ міста. Графік роботи: щодня з 10.00 до 19.00, в суботу з [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви