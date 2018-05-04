За службову недбалість судитимуть двох підприємців

Дрогобицька місцева прокуратура скерувала до суду два обвинувальні акти стосовно 59–річного службовця комунального підприємства Львівської обласної ради та 48–річного львівського бізнесмена, яких підозрювали у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367 КК України (службова недбалість).

Несумлінно ставлячись до своїх обов’язків, вказані особи підписали акти приймання виконаних робіт з реконструкції загальноосвітньої школи у с. Ролів на Дрогобиччині. Проте, нібито закуплених на понад 120 тис грн будівельних товарів насправді у наявності не було. Таким чином зловмисники завдали місцевому бюджету істотної шкоди.

Подальшу долю правопорушників вирішуватиме Дрогобицький міськрайонний суд. За вчинене їм загрожує обмеження волі на строк до трьох років, а також трирічне позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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