За спробу вчинення терористичного акту на Львівщині судитимуть чотирьох осіб

By  | 28.11.2017 | Filed under: Новини

За процесуального керівництва прокуратури області, слідчими Служби безпеки України Львівщини, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох громадян України, які обвинувачуються у замаху на вчинення терористичного акту (ч.3 ст.15, ч.2 ст.258 КК України).

Вказані особи вступили у злочинну змову для вчинення терористичних актів на території Львівщини ще на початку 2014 року.

Таким чином зловмисники намагались продемонструвати свою незгоду із діями органів державної влади України щодо проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

Для того, щоб привернути увагу до своїх політичних поглядів, чоловіки планували здійснити закладення саморобного радіокерованого вибухового пристрою на одній із електропідстанцій Львова, проте, довести свій намір до завершення їм завадили правоохоронці, затримавши організаторів і виконавців злочину на «гарячому».

Довідково: санкції вказаних статей передбачають покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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