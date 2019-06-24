За три місяці ціна на борошно зросла втричі

By  | 04.07.2019 | Filed under: Новини

Малий бізнес, та клопотів вистачає. І все через недолугі закони. В цеху хлібобулочних та кондитерських виробів «Альфа», що у місті Бориславі, занепокоєні різким стрибком цін на житнє борошно. Всього за 3 місяці ціна зросла з 5 грн. до 16,50 грн. за 1 кг! Власник цеху Ігор Михаць каже, що причина – скорочення посівів зернових. Та якби тільки це дошкуляло. Виникла потреба збільшити потужність електромережі на виробництві – теж зіткнулися з захмарними тарифами. А ще підприємців дуже обтяжує оподаткування виробничих площ. І це тоді, коли великий бізнес, тобто олігархи, звільнені від цього! Загублена ланка профтехосвіти відгукнулася проблемою кадрів: не вистачає пекарів, кондитерів, електриків.

Висновок: держава має полегшити навантаження на малий бізнес. Регулювання кількості посівів зернових, спрощення під’єднання до електромережі для всіх форм власності, звільнення від оподаткування виробничих приміщень, регулювати держзамовлення в профтехосвіті – якщо цього не зробити, то малий бізнес вимиратиме, а ціни на продукцію зростатимуть.

На фото: власник пекарні Ігор Михаць (справа) та кандидат в народні депутати Іван Піляк.

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