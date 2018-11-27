За три роки книг придбано більше, ніж за попередніх двадцять п’ять

By  | 19.12.2018 | Filed under: Новини

Для бібліотек Трускавця в 2016-2018 роках придбано книг більше, ніж за весь попередній період незалежності України (1991-2015). Про це 17 грудня на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. За словами міського голови, влада міста допомагає бібліотекам не лише щодо поповнення книжкового фонду, але й оновленням матеріально-технічної бази, вирішенням господарсько-побутових потреб, ремонтами та всім іншим, чого потребують бібліотеки.

Найважчим періодом для бібліотек Трускавця виявилися 2010-2015 роки, коли тодішня влада міста-курорту намагалася «оптимізувати» заклади культури та освіти, а саме закрити бібліотеку-філію №2 і перешкодити у реалізації програми створення УРБАН-бібліотеки у Трускавці (бібліотека-філія №1). Тільки принципова позиція завідувачки бібліотеки-філії №1 Віри Савки та протести громадськості щодо недопущення закриття бібліотек у місті змусили тодішню владу відступити від реалізації своїх ганебних планів. На жаль, не вдалося відстояти книжковий магазин в самісінькому центрі Трускавця (вул. Бориславська, 2): його було перенесено на околиці міста, на вул. Стебницьку, а приміщення КП «Книги» було віддано для потреб сумнівного інформаційно-курортного центру.

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