За три роки зарплати вчителів зростуть майже на 85%

У наступному році освіта залишиться одним із пріоритетів соціальних видатків. Уряд продовжує освітню реформу, аби підвищити якість освіти, починаючи з середньої. Найперший і найважливіший крок у цьому напрямку – гідна оплата праці тих, хто навчає дітей. В 2017 році вчительські зарплати зросли на 50%. В цьому році – ще на 25%. В бюджеті наступного року також закладене збільшення зарплат для вчителів – на 9%.

Зокрема, зарплата вчителя без категорії в наступному році збільшиться з 6303 грн до 6871 грн на місяць, вчителя І категорії – з 8301 грн до 9050 грн на місяць, вчителя вищої категорії – зросте з 8849 грн до 9648 грн на місяць. Таким чином, завдяки урядовій ініціативі за три роки вчительські зарплати виростуть майже на 85%.

Уряд ставить за мету створення сучасного освітнього простору для первачків, що прийдуть навчатися у 2019-2020 навчальному році. На ці цілі в проекті бюджету закладено 1 млрд грн. Ще 300 млн грн. держава витратить в наступному році на підвищення кваліфікації вчителів. В цьому році перенавчання пройшли 22 тис вчителів, що дозволило запустити у школах проект «Нова українська школа» і осучаснити процес навчання для найменших школярів. Наступного року вчителі, що братимуть 1-й клас, також пройдуть обов‘язкове підвищення кваліфікації.

Уряд турбується про дітей з особливими потребами: проект бюджету на 2019 рік передбачає фінансування інклюзивної освіти в розмірі 504,5 млн гривень. Крім того, в освітню субвенцію 2019 року закладено повноцінну ставку асистента вчителя для інклюзивного класу. Якщо у 2018 році це було 0,5 ставки, то в бюджет 2019 року закладена 1 ставка. На це передбачено близько 666,3 млн грн.

Основна новація наступного року – гроші ходять за дитиною у приватні школи. Кожний учень, що йтиме у приватну школу, приноситиме близько 80% тих грошей, що розрахунково спрямовуються на 1 дитину в державній школі. На це в освітній субвенції закладено близько 196 млн грн.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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