За тяжкі тілесні ушкодження житель Дрогобиччини може потрапити за ґрати на 8 років

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, слідчими поліції повідомлено про підозру 44-річному мешканцю Дрогобиччини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Конфлікт на ґрунті ревнощів трапився цьогоріч, 14 вересня у м. Дрогобич. Під час розпивання спиртних напоїв із 50-річним знайомим, зловмисник раптово умисно наніс йому удар ножем у ділянку живота. Такими чином потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді проникаючого ножового поранення органів черевної порожнини із пошкодженням внутрішніх органів, внутрішньочеревної кровотечі, геморагічного шоку.

Відтак, підозрюваному Дрогобицький міськрайонний суд, 15.09.2018, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: за вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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