За умисне вбивство мешканцю Борислава загрожує до 15 років в’язниці

Органами прокуратури області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджені за фактом умисного вбивства чоловіка, яке трапилось на території одного із сіл у Дрогобицькому районі.

Слідство встановило, що в ніч на 15 червня, між 30-річним та 33-річним мешканцями Борислава відбувся конфлікт, через боргові зобов’язання останнього, який згодом переріс у бійку. Під час цього, потерпілому-боржнику завдано декілька ножових поранень по тілу, внаслідок чого він помер. Після скоєного зловмисник зник у невідомому напрямку.

Проте завдяки скоординованій роботі прокуратури та поліції його особу та місце перебування встановлено. Чоловіка знайшли на території Київщини, звідки він намагався утекти залізничним транспортом. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч.1 ст.115 України (умисне вбивство).

За клопотанням сторони обвинувачення, підозрюваному обрано найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває, призначено низку судових експертиз, проводяться необхідні слідчі дії.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Прес-служба прокуратури Львівської області

Також читайте