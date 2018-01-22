За вбивство дружини бориславець може провести за ґратами 15 років

By  | 24.01.2018 | Filed under: Новини

За належної координації роботи апарату прокуратури області, процесуальними керівниками Дрогобицької місцевої прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка, за фактом вбивства своєї дружини, яке було скоєне минулоріч 20 листопада у Бориславі на Львівщині. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

За цим фактом слідчими місцевого відділу поліції до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що словесний конфлікт між чоловіком та дружиною виник раптово. Подружжя у власному помешканні святкувало день народження чоловіка.

Керуючись бажанням вбити, зловмисник взяв до рук ножа та наніс жінці удар у грудну клітку. Внаслідок цього, потерпіла померла до приїзду медиків.

Зазначимо, що обтяжуючою обставиною стало те, що обвинувачений перебував у стані алкогольного сп’яніння. Йому обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою. У разі доведення вини, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

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