За вбивство співмешканця стебничанка може опинитися за ґратами на 15 років

By  | 12.12.2017 | Filed under: Новини

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 52-річної жінки, яка обвинувачується у вбивстві 63-річного чоловіка.

Нагадаємо, що подія трапилась цьогоріч 13 жовтня у м. Стебник, в квартирі обвинуваченої. Жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, розпочала словесний конфлікт із своїм співмешканцем, під час якого нанесла йому один удар ножем у ділянку грудної клітки. Поранення виявилось несумісним із життям, потерпілий помер.

За цим фактом, працівниками поліції внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Крім цього, зловмисниці, Дрогобицьким міськрайонним судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: за вчинене їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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