За вбивство товариша дрогобичанин може потрапити за ґрати на 15 років

By  | 23.01.2019 | Filed under: Новини

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, цьогоріч, 9 січня, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 26-річного місцевого мешканця, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Інцидент стався 18 листопада 2018 року у будинку зловмисника. Встановлено, що між чоловіками, які вживали спиртне, виник словесний конфлікт, під час якого обвинувачений схопив у руки кухонного ножа та встромив його потерпілому у груди. Внаслідок цього, 39-річний чоловік помер.

Зазначимо, що під час досудового розслідування, яке здійснювали слідчі Дрогобицького відділу поліції, фігурант 60 діб перебував під вартою. Тепер за вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також читайте

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • До уваги учасників бойових дій
    23.01.2019 | 11:03

    З метою покращення організації надання медичної допомоги учасникам бойових дій та учасникам Революції Гідності та повторного їх обстеження, на базі Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих відкрито консультаційний кабінет. Прийом в кабінеті буде проводитись кожного понеділка з 9.00 до 14.00 наступними спеціалістами: невропатолог, оториноларинголог (ЛОР), пульмонолог, терапевт. Для отримання додаткової інформації та запису на [...]

  • №90656 вікна Трускавець, двері Стебник, виробництво,
    22.01.2019 | 13:16

    (096)198-34-81 Максим сайт dveriter­moplast.com­.ua Найбільший виробник у Львівській обл. пропонує Вікна пластикові 4-5-6 камерні українських і німецьких виробників. Протизламна німецька фурнітура, енергозберігаючі склопакети. Опис на сайті dveriter­moplast.com­.ua Міжкімнатні дерев’яні двері, 30 моделей Вхідні металеві двері під любий розмір, вуличні і квартирні, скло і ковка, термопанель близько 200 моделей Гаражні секційні автоматичні ворота (096)198-34-81 Також читайтеСергій [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви