За вбивство товариша дрогобичанин може потрапити за ґрати на 15 років

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, цьогоріч, 9 січня, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 26-річного місцевого мешканця, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Інцидент стався 18 листопада 2018 року у будинку зловмисника. Встановлено, що між чоловіками, які вживали спиртне, виник словесний конфлікт, під час якого обвинувачений схопив у руки кухонного ножа та встромив його потерпілому у груди. Внаслідок цього, 39-річний чоловік помер.

Зазначимо, що під час досудового розслідування, яке здійснювали слідчі Дрогобицького відділу поліції, фігурант 60 діб перебував під вартою. Тепер за вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також читайте