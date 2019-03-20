За втручання прокуратури Львівської області на користь територіальної громади Дрогобича повернуто нежитлове приміщення площею 234,2 м кв

Йдеться про об’єкт нерухомого майна загальною площею 234,2 м кв, що знаходиться на вул. М. Грушевського у м. Дрогобич.

Як інформує прес-служба прокуратура Львівської області, завдяки принциповій позиції прокуратури господарським судом Львівської області визнано недійсним і скасовано рішення Дрогобицької міської ради у частині, що стосується включення до переліку майна, яке підлягає приватизації шляхом викупу нежитлового приміщення, а також визнано недійсним договір купівлі-продажу цього приміщення.

Цьогоріч, 13 березня, постановою Західного апеляційного господарського суду залишено в силі рішення суду першої інстанції відповідно до якого задоволено позовні вимоги прокуратури області в інтересах територіальної громади м. Дрогобича до Дрогобицької міської ради, Виконавчого комітету Дрогобицької міської ради та фізичної особи.

Прокуратура у судовому порядку довела незаконність вибуття спірного приміщення з комунальної власності на підставі договору купівлі-продажу.

Відтак, територіальній громаді міста Дрогобича реально повернуто 234, 2 м кв нежитлових приміщень.

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