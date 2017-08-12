За злодіїв, які крадуть воду, візьмуться жорстко

Під час щотижневої апаратної наради у Трускавецькій міській раді, яка пройшла 15 серпня, новий генеральний директор ТзОВ «Трускавецький водоканал» Віктор Марченко повідомив, що у водоканалі працюють над структурою тарифу. Для зменшення кількості несанкціонованого відбору води запроваджуються номерні пломби для всіх абонентів, які замінять не надто надійні свинцеві пломби, що застосовувалися до цього часу. Буде запроваджено обов’язкову фотофіксацію розпломбування та опломбування лічильника. Підприємство закуповує магнітні стрічки, які виявлятимуть тих, хто застосовує магніти для введення в оману водоканалу з метою зменшення показника спожитої води.

Також Віктор Марченко розповів про аварії, які мали місце на водогонах Трускавця минулого тижня. Переважно витоки стаються в одних і тих же місцях, зокрема, такою проблемною ділянкою є Стебницька, 92. Старі труби плюс сильний тиск води роблять своє – констатував очільник водоканалу.

Генеральний директор водоканалу повідомив, що минулого тижня виявлено недобросовісного споживача – на вулиці Франка виявили одне несанкціоноване підключення до мережі.

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