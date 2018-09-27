Заблукалого 83-річного поляка знайшли біля опівночі

У понеділок, 8 жовтня, працівники Трускавецького відділу ГУ ДСНС України у Львівській області мали роботу – шукали відпочивальника-іноземця. Як інформують рятувальники, о 20.17 надійшло повідомлення на ПЗЧ ДПРЧ-7 від чергового поліції про те, що в курортному парку заблукав громадянин Республіки Польща 1935 року народження, який на даний час відпочиває в санаторії “Південний”. О 23:13 працівниками пожежно-рятувального підрозділу загубленого знайдено біля дельфінарію «Оскар». 83-річний громадянин Польщі медичної допомоги не потребував.

На місце події виїжджали: АПД-2 (33023)-01 7 ДПРЧ м.Трускавець (4 чол.) ОГ Трускавецького МВ, поліція (2 од. тех. 6 чол.).

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