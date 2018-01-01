Забруднення води сталося через старі нафтові копанки

By  | 03.01.2018 | Filed under: Новини

За інформацією Львівського управління водних ресурсів 2 січня біля 15.00 виявлено маслянисті плями в річці Тисмениця на відстані 200 м вниз по течії від м. Борислава. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА. Для з’ясування обставин на місце події виїжджала комісія в складі: заступника начальника Дрогобицького управління водного господарства, представників “Дрогобичводоканалу”, начальника відділу з питань ЦЗ Дрогобицької РДА та оперативної групи Дрогобицької РВ ГУ ДСНС у Львівській області. Попередньо встановлено, що забруднення спричиняють старі австрійські нафтові копанки в лісі на території Попелівської сільської ради Дрогобицького району.

Працівниками ПАТ “Укрнафта” НГВУ “Бориславнафтогаз” на потічку було встановлено 2 бонових загородження та 3 на річці. На місці працювало – 6 чол. та 1 од. техніки. Ситуація контрольована. Обставини уточнюються.

За інформацією від Львівського регіонального центру з гідрометеорології на дзеркалі річки Тисмениця у районі гідропосту візуально масляні плями не спостерігаються.

Було припинено забір води із водозабору “Ріпне”, вода з якого подається в м. .

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