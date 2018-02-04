Задекларуйте свої доходи!

Розпочалась кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2017 році

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що з 1 січня 2018 року розпочалась кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2017 року, в рамках якої окремі категорії громадян зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи, або мають право на подання декларації з метою отримання податкової знижки. Податкова декларація подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси.

Нагадаємо, наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року № 556 форму податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкцію щодо її заповнення викладено у новій редакції. Цей наказ набрав чинності 31 грудня 2017 року. Тобто, з 2018 року декларація має подаватися за новою формою.

З нового року декларація про майновий стан і доходи подається за новою формою

Зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) та інструкції щодо її заповнення внесено наказом Мінфіну України від 06.06.2017 №556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859» (далі – Наказ №556).

Цей наказ набрав чинності 31 грудня 2017 року.

Тобто, починаючи з 01.01.2018, Декларація подається за новою формою в один із таких способів на вибір платника податку:

1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису.

Декларації подаються за звітний (податковий) період, що дорівнює:

1) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – до 01 травня року, що настає за звітним;

2) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – підприємців – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

3) календарному кварталу – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Якщо останній день строку подання декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

У Центрі обслуговування платників Трускавецького відділення створені належні умови для заповнення та подання податкової декларації

Громадяни, які отримали доходи – варто звернутися до податкових інспекцій за місцем своєї реєстрації, як це передбачає закон, та прозвітуватися про отримані минулого року доходи у вигляді спадщини, оренди та продажу майна тощо. Сплачені з отриманих доходів податок на доходи фізичних осіб та військовий збір доповнять держбюджет та бюджети місцевих громад. Отож, волинянам, котрі у 2017 році отримали доходи, з яких не сплачено податки, повинні обов’язково спланувати візит до податкової інспекції до 1 травня 2018 року з тим, щоб виконати конституційний обов’язок – подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

До речі, цього року така декларація подається за оновленою формою, яку можна отримати у фахівців Центрів обслуговування платників.

Звертаємо увагу, що до доходів, які згідно законодавчих вимог підлягають обов’язковому декларуванню, належать:

- доходи, з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався;

- доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);

- спадок від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї .першого ступеня споріднення;

- доходи від продажу інвестиційних активів;

- іноземні доходи.

З графіком роботи Центрів обслуговування платників можна ознайомитися на субсайті територіальних органів ДФС у Львівській області за адресою www.lv.sfs.gov.ua

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ

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