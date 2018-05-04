Задля доброї справи

У неділю, 13 травня, в актовому залі Будинку учнівської творчості м. Трускавця відбулася презентація другої книги уродженця Орова і мешканця Трускавця, члена МГО «Рада Старійшин» Богдана Гуцила. Перша його книжка, «Воскресла Бренів – пам’ять у світи», стала прославою рідного для п. Богдана Орова та визвольних змагань, які проходили на цих теренах. Друга книга, «Люди геройського чину», розкриває постаті нашого краю, які вписані в історію завдяки тим чи іншим ділам.

Прапрезентація «Людей геройського чину» пройшла у Трускавці ще в серпні минулого року (дивись публікацію). Проте тоді в автора було лише два сигнальні примірники книги. І знадобилося аж 9 місяців, щоб книга вийшла запланованим тиражем і змогла бути доступною для тих, хто хоче її прочитати.

А загалом від моменту задуму і до миті появи книги «Люди геройського чину» Богдан Гуцило чекав двадцять років. То в деяких видавництвах його обманювали, то грошей не вистачало, то інші перешкоди виникали на шляху випуску книги у широкий світ. Не раз, бувало, цей сивий 80-річний чоловік запитував: «Чи доживу я до того моменту, коли побачу «Людей геройського чину», коли потримаю цю свою книгу в руках?». На щастя, дожив, дочекався…

Презентацію проводив поет, член Президії МГО «Рада Старійшин» В`ячеслав Умнов, котрий багато допоміг Богданові Гуцилові при впорядкуванні його першої книги про Орів та гору Бренів. Його чудове володіння словом та вміння навіть зі здавалося б простих речей видобувати справжні скарби значень посприяли тому, що подія не була ні сухою, ні нудною. Захід не став театром одного актора – після спільної молитви та вшанування пам`яті людей геройського чину сумним гімном «Пливе кача по Тисині» виступили всі, хто мав охоту щось сказати. Серед тих, хто привітав автора з новою книгою, був і міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. Участь в заході взяли о. Василь Нестер, члени Президії МГО «Рада Старійшин» Василь Петранівський, Олександр Кропивницький, Олена Пилат, громадський діяч, голова ГО «Довіра» Ігор Кісак, інші небайдужі трускавчани.

А справжньою родзинкою презентації став виступ славної землячки Богдана Гуцила, вчительки з Орова Наталії Петрів-Бойко, першої сусідки автора. В кожному її слові бриніла любов до рідної землі, звучала гордість за рідне село, дзвеніла слава минулих віків, коли народ жив мирно, в злагоді і братстві, коли хати не пустували, а землі не заростали кущами та хащами. Наталія Петрів-Бойко виконала пісню про Орів, котрий орівчанам є миліший за Київ та Львів.

Розповідаючи про таланти краю, В`ячеслав Умнов не міг не згадати про ще одного старшого віком чоловіка – Івана Дашка з села Зимівки, котрий був присутнім на презентації. Йому поет присвятив один зі своїх віршів (у відповідь на віршоване вітання до Великодня). Таким чином презентація плавно переросла у розповідь про рідний край, його талановитих людей минулого та сьогодення.

І зовсім не було дивним те, що під час презентації сам автор книги був небагатослівним. Богдан Гуцило з юності дослухався до старших людей, фотографував їх, записував різноманітні оповіді, щоб потім, з плином років, видати книгу про рідний Орів «Воскресла Бренів – пам`ять у світи». Доля його зводила з цікавими та потужними постатями, а він наче губка вбирав їхню мудрість, їхній життєвий досвід, переймав те, чим вони бажали та могли поділитися з іншими. Богдан Гуцило робив це не для себе – для інших, задля доброї справи. Здобуте від інших людей він передав всім – у формі своїх двох книг.

Володимир Ключак

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