№95460 ЗАХИСТИ СВОЇ ПРАВА СПОЖИВАЧА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Очільник Львівської юстиції Микола Станіщук нагадує, що згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 року № 560 «Деякі питання захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг», рекомендовано Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснювати щомісяця моніторинг цін/тарифів, зазначених у пункті 1 цієї постанови;

органам місцевого самоврядування міст, які є адміністративними центрами районів, міст районного значення, селищ під час встановлення відповідних цін/тарифів для населення на опалювальний сезон 2019/20 року використовувати розміри цін/тарифів, визначені пунктом 1 цієї постанови.

ПАМ`ЯТКА: перевірте на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування, який встановлює тариф на послуги теплопостачання та постачання гарячої води, чи здійснено перерахунок тарифів відповідно до рішення Уряду.

Що робити особі, якщо орган місцевого самоврядування перерахував тарифи:

• Звернутись до теплопостачальної організації у зручний спосіб (направити звернення звичайною/електронною поштою або передати особисто)

• Вимагайте перерахунку вартості послуг на опалювальний сезон 2019/2020 років;

• Зразок звернення можна завантажити на сайті Міністерства юстиції: https://minjust.gov.ua

ВАЖЛИВО: Якщо вам потрібна правова допомога (складання заяв,інших документів) звертайтесь до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Адреси центрів: https://legalaid.gov.ua/ua/local-centres

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