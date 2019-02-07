Закохані серця

Трускавець відвідала заступниця міністра юстиції України

Сьогодні, 15 лютого, в рамках свого візиту на Львівщину Трускавець відвідала заступниця міністра юстиції України Іванна Смачило. Вона зокрема взяла участь у церемонії «Шлюб за добу» – проекті, котрий діє з ініціативи Мін`юсту.

Весільні церемонії для Трускавця – річ звичайна. Шлюб в церкві, розписка в ЗАГСі, а віднедавна і в таких локаціях як музей історії міста-курорту чи художній музей Михайла Біласа – містяни та гості міста з захопленням спостерігають як красиві вишукано одягнені молодята та їхні друзі і родичі поспішають на весільну церемонію. І кожен прагне сказати добре слово, поблагословити новостворену сім`ю, побажати щасливої долі на многая літа.

Даніель познайомився з Іриною під час навчання юної трускавчанки в університеті в Кракові. Рішення про шлюб виникло спонтанно, в глибині серця. Даніель та Ірина оформили свої відносини та створили нову сім`ю саме сьогодні, 15 лютого, на свято Стрітення. Цей день пригадуватиме їм ті моменти, коли вони стрілися, закохалися і поєднали свої серця, створивши нову сім`ю Новацьких.

Святково прибраний зал, жива музика, келихи шампанського, вишитий рушничок, родина – всі атрибути розписки цивільних шлюбів в Україні залишаються такими ж впродовж тривалого часу. Змінюються лише люди, котрі бажають укласти шлюб і зміцнити таким чином державу. Адже кожна сім`я – це ще одна цеглинка в підвалини рідного краю, це майбутнє нації, це таїнство перетворення двох чужих людей у найрідніші на світі.

Іванна Смачило не втомлювала молодят довгими промовами чи моральними настановами. Вона прекрасно розуміє, що збудувати міцну сім`ю чоловік та дружина можуть тільки слухаючи одне одного, довіряючи одне одному, а без тернів та спотикань ніколи не обходиться. Любові та злагоди молодятам – це побажання звучало не тільки з вуст заступниці міністра юстиції України Іванни Смачило, але й від працівників Трускавецького міського управління юстиції, від директорки Трускавецького інформаційно-курортного центру Віри Сазонової, директорки музею історії Трускавця Галини Коваль та від родичів молодят.

Володимир Ключак

Молодіжно-розважальна програма в бібліотеці

Про любов написано багато, про неї складають трактати і поеми, прозаїки пишуть романи, а поети – вірші.

Перше побачення. Перші квіти від коханого. Перший поцілунок. Перша любов… Найчистіше почуття. Багато людей згадують, що перше кохання запам’ятовується назавжди, і хоч бувають почуття сильніші, проте перше – найсвятіше.

14 лютого у святково прибраній залі Трускавецької міської центральної бібліотеки відбулася молодіжно-розважальна програма «Закохане серце». Ведучі заходу Грицило Галина та Пфайфер Олександра розповіли учням СШ №1 легенду про святого Валентина. Учасники заходу з цікавістю та захоплення приймали участь у конкурсах «Обери половинку», «Знайомство», «Ти без мене – не ти, я без тебе – не я». Весело пройшов «Інтелектуальний» конкурс та конкурс цитат. Емоційно пройшли інтерактивні конкурси «Романтичний танок», «Попелюшка», «Лабіринт». Учасники конкурсів танцювали, бігали, проходили лабіринт із зав’язаними очима.

За даною темою була оформлена книжкова виставка «Серце, що кохає», на якій була представлена класична та сучасна література для юнацького віку.

Частування солодощами, гарний настрій, позитивні емоції, які панували на святі, створювали надзвичайну атмосферу і бажання продовження святкового дійства.

Підготувала Олександра Пфайфер, провідний бібліотекар обслуговування юнацтва Трускавецької ЦБС

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