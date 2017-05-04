Запрошує фестиваль циркового мистецтва “Трускавецький фігляр”

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Фірма “Human & Hunt­er”, для одного із наших Клієнтів – провідного постачальника послуг у сфері автомобільної промисловості, побутової техніки, електроніки та товарів повсякденного побуту, який уже 10 років підтримує компанії по всій Європі, у забезпеченні найвищої якості виробленої ними продукції, оголошує набір на вакансію: Працівник на завод проводки “Padav Polska” Місце роботи: Добришице коло Радомска [...]