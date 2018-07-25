Запрошує «Імперія мистецтв»!

У період з 12 по 15 жовтня 2018 року у м. Трускавець (Львівська область) відбудеться грандіозна подія – ІV-й Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of arts», у якому візьмуть участь юні таланти з усієї України та з-за кордону.

Прогнозована кількість учасників – 1000 осіб, віком від 3-х до 95 років, які готуються продемонструвати свою майстерність у таких жанрах: вокал та вокальні колективи, хореографія та хореографічні колективи, інструментальна музика, театральне мистецтво, циркове мистецтво, мажоретки, барабанщиці. моделінг, дизайн одягу, оригінальний жанр. На даний час участь у фестивалі підтвердили гості з інших країн, серед яких країни Африки, Білорусь, Литва.

Участь у фестивалі беруть також і діти-сироти, інваліди, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, а також із сімей бійців АТО. Усі вони виступають на рівних умовах, однак ми нагороджуємо їх додатковими відзнаками та подарунками.

Виступи учасників конкурсу-фестивалю оцінюватиме високопрофесійне міжнародне журі з України, Італії та Венесуели, що складається з провідних діячів культури і мистецтв, спеціалістів у різних видах мистецтв, зірок шоу-бізнесу, Народних та Заслужених артистів України, керівників та продюсерів музичних студій і колективів, директорів Міжнародних проектів та фестивалів, акторів, режисерів, поетів, композиторів, концертних менеджерів, pr-спеціалістів, аранжувальників, музичних критиків, хореографів, викладачів, дизайнерів та стилістів.

До складу журі увійшли:

1. Amador LOPEZ – Відомий хореограф, балетмейстер, шоумен, співак. Засновник та керівник творчого обєднання «Rumbero’s art-group», фітнес-студії та танцювальної студії «Rumbero’s». Засновник і фронтмен відомого гурту «Rumbero’s» та самого видовищного шоу-балету України «Rumbero’s». Переможець і голова журі популярних телепроектів: «Танцюю для тебе», «Танці з зірками», «Майданс-2». Призер і голова журі багатьох танцювальних чемпіонатів, Всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів, переможець континентального чемпіонату з сальси «Copa latina», голова журі міжнародного дитячого конкурсу «Little Miss World». Чемпіон світу з фехтування, рекордсмен книги рекордів Гіннесса України (організував флешмоб, в якому одночасно танцювало 22,5 тис. людей.). Учасник карнавалу в Rio De Janeiro. Хореограф-постановник концертів та найяскравіших танцювальних кліпів зірок українського і російського шоу-бізнесу. Хореограф-балетмейстер ІІV Катериненського балу. (Венесуела)

2. Alfonso OLIVER – Популярний співак, автор пісень, музикант. Переможець Міжнародних конкурсів і фестивалів, учасник багатьох телевізійних та радіопрограм, популярних телешоу. Музичний промоутер. (Італія)

3. RULADA (Ірина ЦУКАНОВА) – популярна співачка, автор, композитор, викладач вокалу. Засновник вокальної методики та школи різножанрового вокалу improviNation, по якій викладають більш ніж в 30 країнах світу. (Україна)

4. Тарас ШІТ – Голова правління Львівського обласного відділення Творчої спілки Асоціації Діячів Естрадного Мистецтва України. Головний балетмейстер-постановник Творчої спілки Асоціації Діячів Естрадного Мистецтва України. Заслужений діяч естрадного мистецтва України. Магістр Вищої школи ім.Станіслава Сташіца (м. Кельце, Польща). Засновник Львівського обласного відділення Національної хореографічної спілки України, віце-президент Української ради танцю, дійсний член об’єднання професійних вчителів танцю Великобританії, почесний дійсний член Ліги танцю та спортивного танцю Грузії, а також асоціації танцю м. Тергумуриш в Румунії. Доцент кафедри режисури та хореографії факультету культури та мистецтв Львівського національного університету ім. Івана Франка. Директор Всеукраїнських фестивалів «Львівська Рапсодія», «Золотий перетин Львова», «Джерела Моршина». (Україна-Польща)

5. Борислава БІЛОЦЕРКІВСЬКА – співачка, поетеса, композитор, викладач вокалу, сценарист. Президент Міжнародних конкурсів-фестивалів «Empire of arts» та «Empire of talents». Засновник та голова правління ГО «Імперія мистецтв». Генеральний директор продюсерського центру «Brava Production». Голова представництва Міжнародної громадської організації «CinemaHall» у Львові. Керівник Міжнародної акторської школи у Львові. Представник міжнародних фестивалів в Україні. Голова ЛОВ «Ukrainian Fashion Academy». Володарка Гран-Прі багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів. (Україна)

6. Олег СЕРАФИН – Соліст шоу-балету та групи Амадора Лопеса «Rumbero’s». Хореограф, тренер. Помічник хореографа на телепроекті «Майданс – 2». (Україна)

7. Олег ЛИСІЙ – Артист та диригент Бродвейських мюзиклів «Chicago», «Beauty and the Beast», «Cinderella» міжнародної театральної компанії «Stage Entertainment». Бек-вокаліст мюзиклів «Phantom of the Opera», «Бал вампірів», «Ghost». Музичний керівник шоу «Broadway Dreams». Викладач Київської академії музики ім. Р.М.Глієра. Лауреат Міжнародних конкурсів, викладач вокалу та акторської майстерності. (Україна)

Організатором цієї події є Громадська організація «Імперія мистецтв» та Продюсерський центр «BRAVA PRODUCTION», за підтримки Трускавецької міської ради та мера м. Трускавець Андрія Кульчинського.

Метою конкурсу-фестивалю «Empire of arts» є виявлення та підтримка талановитих дітей та творчо обдарованої молоді, їх духовного та естетичного розвитку, підвищення їхньої виконавської майстерності, обмін творчими здобутками, розширення міжнародних культурних зв’язків, сприяння інтеграції національного мистецтва до світового культурного простору, пошук і розкриття творчих здібностей у молодих авторів, виконавців, хореографів, дизайнерів, моделей, артистів оригінального жанру та митців, залучення їх до мистецтва, включення їх у творчий процес духовного та естетичного потенціалу особистості; надання стартового майданчика для розвитку творчого потенціалу у їхній подальшій кар’єрі; встановлення, розширення і зміцнення дружніх і творчих зв’язків між колективами та окремими виконавцями, розвиток міжнародних та міжнаціональних зв’язків; подальша підтримка та продюсування учасників, дипломантів та переможців конкурсу-фестивалю, залучення їх до концертних шоу-програм, конкурсів, фестивалів, телевізійних зйомок, участі у реаліті та талант-шоу, а також міжнародних і міжнаціональних культурних проектів та обмінів.

До участі у конкурсі-фестивалі «Empire of arts» допускаються колективи і окремі виконавці віком від 3 до 95 років.

Конкурс-фестиваль проходить у таких номінаціях:

а) Вокал (соло, дуети, ансамблі, хори),

б) Хореографія (соло, дуети, ансамблі),

в) Інструментальна музика (соло, дуети, ансамблі, оркестри),

г) Театральне мистецтво (соло, дуети, колективи),

д) Циркове мистецтво (соло, дуети, колективи),

е) Мажоретки, барабанщиці,

є) Моделінг,

ж) Дизайн одягу,

з) Оригінальний жанр.

Основними заходами конкурсу-фестивалю є:

1. Церемонія офіційного відкриття ІV Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячого юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of arts»;

2. Проведення конкурсу-фестивалю у декількох номінаціях: вокал та вокальні колективи, хореографія та хореографічні колективи, інструментальна музика, театральне мистецтво, циркове мистецтво, мажоретки, барабанщиці , моделінг, дизайн одягу, оригінальний жанр;

3. Проведення масштабного флешмобу;

4. Програма відпочинку (вечір знайомств, дискотеки, творчі зустрічі, екскурсії);

5. Майстер-клас за участю членів журі;

6. Прес-конференція за участю засновників, організаторів, членів журі, переможців та зіркових гостей конкурсу-фестивалю;

7. Концертна програма за участі зіркового журі та учасників фестивалю;

8. Церемонія нагородження учасників, дипломантів та переможців;

9. Святковий Гала-концерт!

Для усіх учасників та переможців конкурсу-фестивалю «Empire of arts» передбачено нагороди та подарунки! Серед нагород: кубки, зйомка відеокліпів, авторські пісні, аранжування, туристичні путівки, фотосесії, подарункові сертифікати, сертифікати на майстер-клас з вокалу в Києві від Ірини Цуканової, мр3-плеєри, прикраси, солодкі подарунки та багато інших призів! Переможці конкурсу-фестивалю також отримують запрошення та знижки на участь у престижних Міжнародних конкурсах і фестивалях в Україні, Туреччині, Угорщині, Греції та інших країнах світу.

Переглянути фото- та відеозвіт нашого попереднього проекту – Міжнародного конкурсу фестивалю «Empire of arts» можна на сайті фестивалю: www.empireofarts.com.ua

Розпочнеться фестиваль 12 жовтня урочистим відкриттям на Головній сцені міста. Конкурсні виступи відбуватимуться 13 і 14 жовтня в концертних залах Трускавця. А 15 жовтня на відкритій центральній сцені відбудеться масштабний флеш-моб. Вже о 15.00 в ПК ім.Т.Г.Шевченка відбудеться заключний Гала-концерт!

Ведучими конкурсних днів та заключного Гала-концерту стануть Ростислав Пелех та Олена Музика.

Заявки на участь в конкурсі-фестивалі приймаються до 15 вересня 2018 року.

Детальну інформацію можна отримати за наступними посиланнями:

https://empireofarts.com.ua/empireofarts

http://fb.me/empireofarts.com.ua

E-mail: bravaproduction@gmail.com

Tel. + Viber: +38 096 388 73 48

Друзі та партнери конкурсу-фестивалю:

Трускавецька міська рада, Трускавецький інформаційний центр, Санаторій «Кришталевий Палац», Палац культури ім. Т.Г.Шевченка, Розважальний комплекс «Cazanova», Канал «Телевсесвіт», Громадське Медіа-група «ProMedia», Медіа-група «FestivalInfo», Компанія «FM-TV», Радіо «Хіт-ФМ», Радіо «Котермак», ФМ Галичина, Журнал «РIA-Львів», Журнал «Аpriori», Інтернет-портал «Ivetta», Варто – галицькі новини, Міжнародний культурний портал «Експеримент», Інтернет-платформа «Talents collection», «Львівська газета», Портал «Музичний Львів», Відкритий суспільний сайт «Трускавецький вісник», Газета «Медіа Дрогобиччина», Інтернет-газета «Майдан», ІА «Syla News», ТМ «Main people», Антикафе «CoMMuna», МГО «CinemaHall», Дитячий розважальний центр «Дитячий світ», Магазин дитячого італійського одягу та взуття «Мінні бутік», Крамниця – майстерня «КRISTI», Дизайнерські прикраси від кутюр Божена Лобанова, Розважальний дитячий центр «Дитяча Планета», Зоопарк «Лімпопо», Проект «Інший світ», Еко-майстерня «АйноФайно», Lviv Vernisage, Компанія «A-Trophy», Pizza Veterano Трускавець, Солодощі ручної роботи «Marma Land», Videigrapher Polyak Bogdan, Фотограф Ксенія Бойко, Фотограф Орися Боднар, Фотостудія Vikeren studio, Школа різножанрового вокалу Ірини Цуканової «ImproviNation», Анімація «Обнімашки», ведучі Олена Музика та Ростислав Пелех.

Генеральний інформ.партнер – телеканал «ПравдаТУТ Львів Медіа»

Гостинно приймає готель «Соламія».

Борислава Білоцерківська, Президент конкурсу-фестивалю «Empire of arts»

Announcement

Dear friends!

We invite you to become a participant of the 4rd International Festival-Competition of Youth and Children’s Art «EMPIRE OF ARTS»: October 12-15, 2018, Truskavets city, Ukraine.

Participation in the contest-festival «Empire of arts» allows groups and individual performers aged from 3 to 95 years.

The festival-competition takes place in the following nominations:

A) Vocal (solo, duets, ensembles, choirs);

B) Choreography (solo, duets, ensembles);

C) Instrumental music (solo, duets, ensembles, orchestras),

D) Theatrical art (solo, duets, collectives),

E) Circus art (solo, duets, collectives);

E) Majorettes, drummers,

G) Modeling,

H) Design of clothes,

I) The original genre.

The professional star international jury evaluates such as: Amador Lopez, Alfonso Oliver, Rulada (Irina Tsukanova), Oleg Serafin, Boryslava Bilotserkivska, Taras Shit and Oleg Lysiy.

Among the awards are cups, shooting of video clips, author’s songs, arrangements, tourist trips, photo sessions, gift certificates, mp3 players, sweet gifts and many other prizes!

ATTENTION! From the organizers and partners of the festival there are additional awards and valuable gifts!

All participants are awarded with international diplomas and memorable gifts.

The winners of the contest-festival receive an invitation and discounts for participation in prestigious international contests and festivals in Ukraine, Turkey, Hungary, Greece, Bulgaria and more countries.

ATTENTION! For executives, there are special conditions!

Accommodations in the best hotels, master classes, flash mobs, discos, rich entertainment program, trips to the «Limpopo» zoo, dolphinarium visits, 3D attractions, interesting excursions and much more to the participants and guests of the festival!

Applications are accepted until September 15, 2018!

Those who wish to take part in the festival can read the rules and find out all the information by using the following links:

https://empireofarts.com.ua/empireofarts

http://fb.me/empireofarts.com.ua

E-mail: bravaproduction@gmail.com

Tel. + Viber: +38 096 388 73 48.

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