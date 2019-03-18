Запрошує музей історії міста

By  | 03.04.2019 | Filed under: Новини

У четвер, 4 квітня, в музеї історії міста-курорту Трускавець відбудеться презентація творчого проекту “Перехресні стежки”, який містить в собі графічні роботи художника Віктора Мельника (тематика – Франкіана) та світлини директора Дому Франка у Львові Богдана Тихолоза. Відкриття проекту відбувається за підтримки Центру сприяння і розвитку програм та проектів ЮНЕСКО у Львівській області та міжнародного мистецького об’єднання Art Media Holding – Civitas LEOPOLIS. Початок зустрічі о 16.00. Запрошуємо!

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