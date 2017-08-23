Запрошуємо до участі в Міжнародному фестивалі «Empire of ats»

Запрошуємо стати учасником ІІІ Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «EMPIRE OF ARTS», який пройде 13-16 жовтня 2017 р. в м. Трускавець (Україна)

До участі у конкурсі-фестивалі «Empire of arts» допускаються колективи і окремі виконавці віком від 3 до 95 років.

Конкурс-фестиваль проходить у таких номінаціях:

а) Вокал (соло, дуети, ансамблі, хори),

б) Хореографія (соло, дуети, ансамблі),

в) Інструментальна музика (соло, дуети, ансамблі, оркестри),

г) Театральне мистецтво (соло, дуети, колективи),

д) Циркове мистецтво (соло, дуети, колективи),

е) Мажоретки, барабанщиці,

є) Моделінг,

ж) Дизайн одягу,

з) Оригінальний жанр.

Оцінює виступи професійне зіркове міжнародне журі, а саме: Амадор Лопес, Zinaida Vari, Тимофій Нагорний, Віктор Винник, Kishe (очікуємо підтвердження), Ірина Цуканова, Олег Серафін, Тарас Шіт та Олег Лисій.

Серед нагород: кубки, зйомка відеокліпів, авторські пісні, аранжування, туристичні путівки, фотосесії, подарункові сертифікати, сертифікати на майстер-клас з вокалу в Києві від Ірини Цуканової, мр3-плеєри, прикраси, солодкі подарунки та багато інших призів!

УВАГА! Від організаторів та партнерів фестивалю передбачені додаткові нагороди та цінні подарунки!

Усі учасники нагороджуються дипломами міжнародного зразка та пам’ятними подарунками.

Переможці конкурсу-фестивалю отримують запрошення та знижки на участь у престижних Міжнародних конкурсах і фестивалях в Україні, Туреччині, Угорщині, Греції та Болгарії.

УВАГА! Для керівників діють особливі умови!

Проживання у кращих готелях, майстер-класи, флешмоб, дискотеки, насичена розважальна програма, поїздки до зоопарку «Лімпопо», відвідування дельфінарію, 3D-атракціони, цікаві екскурсії та ще багато чого чекає на учасників та гостей фестивалю!

Детальна інформація на сайті конкурсу: https://empireofarts.com.ua/empireofarts

До зустрічі на конкурсі-фестивалі!

Заявки приймаються до 23 вересня 2017 року!

Ті, хто бажає взяти участь у фестивалі, можуть ознайомитися регламентом та дізнатися усю інформацію, скориставшись наступними посиланнями:

https://empireofarts.com.ua/empireofarts

http://fb.me/empireofarts.com.ua

E-mail: empireofarts@empireofarts.com.ua

Tel. + Viber: +38 096 388 73 48.

Детальніша інформація про фестиваль

У період з 13 по 16 жовтня 2017 року у м. Трускавець (Львівська область) відбудеться грандіозна подія – ІІІ-й Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of arts», у якому візьмуть участь юні таланти з усієї України та з-за кордону. Прогнозована кількість учасників – 1000 осіб, віком від 3-х до 95 років, які готуються продемонструвати свою майстерність у таких жанрах: вокал та вокальні колективи, хореографія та хореографічні колективи, інструментальна музика, театральне мистецтво, циркове мистецтво, мажоретки, барабанщиці. моделінг, дизайн одягу, оригінальний жанр.

Участь у фестивалі беруть також і діти-сироти, інваліди, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, а також із сімей бійців АТО. Усі вони виступають на рівних умовах, однак ми нагороджуємо їх додатковими відзнаками та подарунками.

Виступи учасників конкурсу-фестивалю оцінюватиме високопрофесійне міжнародне журі з України, Угорщини та Венесуели, що складається з провідних діячів культури і мистецтв, спеціалістів у різних видах мистецтв, зірок шоу-бізнесу, Народних та Заслужених артистів України, керівників та продюсерів музичних студій і колективів, директорів Міжнародних проектів та фестивалів, акторів, режисерів, поетів, композиторів, концертних менеджерів, pr-спеціалістів, аранжувальників, музичних критиків, хореографів, викладачів, дизайнерів та стилістів.

На даний час до складу журі запрошені:

1. Amador LOPEZ (Amador Jose Lopez Rodriguez) – Відомий хореограф, балетмейстер, шоумен, співак. Засновник та керівник творчого обєднання «Rumbero’s art-group», фітнес-студії та танцювальної студії «Rumbero’s». Засновник і фронтмен відомого гурту «Rumbero’s» та самого видовищного шоу-балету України «Rumbero’s». Переможець і голова журі популярних телепроектів: «Танцюю для тебе», «Танці з зірками», «Майданс-2». Призер і голова журі багатьох танцювальних чемпіонатів, Всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів, переможець континентального чемпіонату з сальси «Copa latina», голова журі міжнародного дитячого конкурсу «Little Miss World». Чемпіон світу з фехтування, рекордсмен книги рекордів Гінесса України (організував флешмоб, в якому одночасно танцювало 22,5 тис. людей.). Учасник карнавалу в Rio De Janeiro. Хореограф-постановник концертів та найяскравіших танцювальних кліпів зірок українського і російського шоу-бізнесу. Хореограф-балетмейстер ІІV Єкатериненського балу. (Венесуела)

2. Zinaida VARI – Доктор мистецтвознавства, кандидат наук, Арт-директор міжнародних фестивалів в Угорщині, Болгарії, Турції та Хорватії. (Угорщина)

3. Тимофій НАГОРНИЙ – Відомий продюсер, бізнесмен, меценат, громадський діяч, президент «Фонду волонтерів України». (Україна)

4. Віктор ВИННИК – Популярний співак, музикант, поет, композитор, лідер рок-гурту «Мері» (Україна)

5. KISHE – Популярний співак, телеведучий, шоу-мен, продюсер. (Україна) – на стадії підтвердження.

6. RULADA (Ірина ЦУКАНОВА) – Soul, gospel співачка, автор, композитор, викладач вокалу. Засновник вокальної методики та школи різножанрового вокалу improviNation, по якій викладають більш ніж в 30 країнах світу. (Україна)

7. Тарас ШІТ – Голова правління Львівського обласного відділення Творчої спілки Асоціації Діячів Естрадного Мистецтва України. Головний балетмейстер-постановник Творчої спілки Асоціації Діячів Естрадного Мистецтва України. Заслужений діяч естрадного мистецтва України. Магістр Вищої школи ім.Станіслава Сташіца (м. Кельце, Польща). Засновник Львівського обласного відділення Національної хореографічної спілки України, віце-президент Української ради танцю, дійсний член об’єднання професійних вчителів танцю Великобританії, почесний дійсний член Ліги танцю та спортивного танцю Грузії, а також асоціації танцю м. Тергумуриш в Румунії. Доцент кафедри режисури та хореографії факультету культури та мистецтв Львівського національного університету ім. Івана Франка. Директор Всеукраїнських фестивалів «Львівська Рапсодія», «Золотий перетин Львова», «Джерела Моршина». (Україна-Польща)

8. Борислава БІЛОЦЕРКІВСЬКА – співачка, поетеса, композитор, викладач вокалу, сценарист. Президент Міжнародних конкурсів-фестивалів «Empire of arts» та «Empire of talents». Засновник та голова правління ГО «Імперія мистецтв». Генеральний директор продюсерського центру «Brava Production». Голова представництва Міжнародної громадської організації «CinemaHall» у Львові. Керівник Міжнародної акторської школи у Львові. Представник міжнародних фестивалів в Україні. Голова ЛОВ «Ukrainian Fashion Academy». Володарка Гран-Прі багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів. (Україна)

9. Олег СЕРАФІН – Соліст шоу-балета та групи Амадора Лопеса «Rumbero’s». Хореограф, тренер. Помічник хореографа на телепроекті «Майданс – 2». (Україна)

10. Олег ЛИСІЙ – Артист та диригент Бродвейських мюзиклів «Chicago», «Beauty and the Beast», «Cinderella» міжнародної театральної компанії «Stage Entertainment». Бек-вокаліст мюзиклів «Phantom of the Opera», «Бал вампірів», «Ghost». Музичний супервайзер шоу «Broadway Dreams». Лауреат Міжнародних конкурсів, викладач вокалу та акторської майстерності. Соліст Національного оркестру народних інструментів України. (Україна)

Організатором цієї події є Громадська організація «Імперія мистецтв» та Продюсерський центр «BRAVA PRODUCTION», за підтримки Трускавецької міської ради та мера м. Трускавець Андрія Кульчинського.

Метою конкурсу-фестивалю «Empire of artts» є виявлення та підтримка талановитих дітей та творчо обдарованої молоді, їх духовного та естетичного розвитку, підвищення їхньої виконавської майстерності, обмін творчими здобутками, розширення міжнародних культурних зв’язків, сприяння інтеграції національного мистецтва до світового культурного простору, пошук і розкриття творчих здібностей у молодих авторів, виконавців, хореографів, дизайнерів, моделей, артистів оригінального жанру та митців, залучення їх до мистецтва, включення їх у творчий процес духовного та естетичного потенціалу особистості; надання стартового майданчика для розвитку творчого потенціалу у їхній подальшій кар’єрі; встановлення, розширення і зміцнення дружніх і творчих зв’язків між колективами та окремими виконавцями, розвиток міжнародних та міжнаціональних зв’язків; подальша підтримка та продюсування учасників, дипломантів та переможців конкурсу-фестивалю, залучення їх до концертних шоу-програм, конкурсів, фестивалів, телевізійних зйомок, участі у реаліті та талант-шоу, а також міжнародних і міжнаціональних культурних проектів та обмінів.

Основними заходами конкурсу-фестивалю є:

1. Церемонія офіційного відкриття ІII Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячого юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of arts»;

2. Проведення конкурсу-фестивалю у декількох номінаціях: вокал та вокальні колективи, хореографія та хореографічні колективи, інструментальна музика, театральне мистецтво, циркове мистецтво, мажоретки, барабанщиці , моделінг, дизайн одягу, оригінальний жанр;

3. Проведення масштабного флешмобу;

4. Програма відпочинку (вечір знайомств, дискотеки, творчі зустрічі, екскурсії);

5. Майстер-клас за участю членів журі;

6. Прес-конференція за участю засновників, організаторів, членів журі, переможців та зіркових гостей конкурсу-фестивалю;

7. Концертна програма за участі зіркового журі та учасників фестивалю;

8. Церемонія нагородження учасників, дипломантів та переможців;

9. Святковий Гала-концерт!

Для усіх учасників та переможців конкурсу-фестивалю «Empire of arts» передбачено нагороди та подарунки!

Переглянути фото- та відеозвіт нашого попереднього проекту – Міжнародного конкурсу фестивалю «Empire of arts» можна на сайті фестивалю: www.empireofarts.com.ua

Розпочнеться фестиваль 13 жовтня урочистим відкриттям на Головній сцені міста. Конкурсні виступи відбуватимуться 14 і 15 жовтня в концертних залах Трускавця. А 16 жовтня на відкритій центральній сцені відбудеться масштабний флеш-моб. Вже о 13.00 в ПК ім.Т.Г.Шевченка відбудеться заключний Гала-концерт!

Ведучими конкурсних днів та заключного Гала-концерту стануть Андрій Альберда та Олена Музика.

Заявки на участь в конкурсі-фестивалі приймаються до 23 вересня 2017 року.

Детальну інформацію можна отримати за наступними посиланнями:

https://empireofarts.com.ua/empireofarts

http://fb.me/empireofarts.com.ua

E-mail: empireofarts@empireofarts.com.ua

Tel. + Viber: +38 096 388 73 48

Друзі та партнери конкурсу-фестивалю:

Трускавецька міська рада, Трускавецький інформаційний центр, Санаторій «Кришталевий Палац», Розважальний комплекс «Cazanova», Канал «Телевсесвіт», Громадське телебачення «Разом-TV», ТРК Львів, Медіа-група «ProMedia», МГО «CinemaHall», Медіа-група «FestivalInfo», Музично-інформаційний інтернет-портал «Starsecret.com.ua», Українська радіохвиля «Вільна» (Італія), Інтернет-платформа «Talents collection», Міжнародний культурний портал «Експеримент», Сайт міста Львова 032.ua, Портал «Музичний Львів», Раліо «Хіт-ФМ», Відкритий суспільний сайт «Трускавецький вісник», Інтернет-газета «Майдан», Паблік «Типовий Трускавець», ФМ Галичина, Журнал «РIA-Львів», журнал «Аpriori», Інформаційне агентство «Корупція Інфо», Ukrainian Fashion Academy, Зоопарк «Лімпопо», Проект «Інший світ», Дельфінарій «Оскар», Еко-майстерня «АйноФайно», Кондитерська студія «Panetti», магазин-пекарня «Bratrura», Пекарня-кондитерська «SHOco», Ресторан «Візит», Компанія «A-Trophy», Studio «Bratu M@rio», Фотограф Оля Залізняк, Фотограф Міша Бакай, Школа різножанрового вокалу Ірини Цуканової «ImproviNation», «Dante» event agency, «Pom pom» ballons, ведучий Андрій Альберда.

Генеральний інформаційний партнер – телеканал «ПравдаТУТ Львів Медіа»

Туристичний партнер – Турагенція «Море Турів – The Best»

Борислава Білоцерківська, Президент конкурсу-фестивалю «Empire of arts»

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