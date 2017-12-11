Запрошуємо на Андріївські вечорниці

Місцевих священиків щоб не забути запросити, вони розкажуть, які корисні ворожіння для християн.
Увага! Увага! Увага! Чемні діти чекають Святого Миколая? А Святий Миколай з нетерпінням чекає на них у своїй резиденції, яка розміщена у Трускавці в СПА-комплексі «П`ятий океан». На малечу очікують гарні подарунки і святкові враження! Починаючи з 10 грудня Святий Миколай буде приймати всіх слухняних та неслухняних хлопчиків та дівчаток з 16.00 до 20.00. Резиденція [...]
Швейна фірма “Borenia” надає послуги з пошиття сучасного одягу для кухні та обслуговуючого персоналу (бари, ресторани, кондитерські та кулінарні цехи). Ми виготовляємо одяг для персоналу під ваше замовлення. Втілюємо в життя будь-які оригінальні ідеї. У нас можна замовити форму для сушистів, кухарів, суші-барів, суші-ресторанів, кухарські кітелі, фартухи, штани, ковпаки-грибки, головні убори – таблетки. Наносимо логотипи. [...]
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