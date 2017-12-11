Запрошуємо на Андріївські вечорниці

Увага! Увага! Увага! Чемні діти чекають Святого Миколая? А Святий Миколай з нетерпінням чекає на них у своїй резиденції, яка розміщена у Трускавці в СПА-комплексі «П`ятий океан». На малечу очікують гарні подарунки і святкові враження! Починаючи з 10 грудня Святий Миколай буде приймати всіх слухняних та неслухняних хлопчиків та дівчаток з 16.00 до 20.00. Резиденція [...]