Запрошуємо на День молоді

Трускавецька міська організація політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» повідомляє, що штаб по позачергових виборах до Верховної Ради України, громадська приймальня і головний офіс відкритий за адресою: м. Трускавець, вул. Карпатська, 2, готельно-курортний комплекс «Карпати». Запрошуємо людей усіх вікових категорій і особливо молодь долучитися до співпраці з метою розвитку курорту Трускавець, створення гідних умов проживання мешканців, [...]