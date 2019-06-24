Запрошуємо на День молоді

У неділю, 30 червня, з нагоди Дня молоді у Трускавці на площі Незалежності відбудеться концертний виступ гурту «Marlen» та молодіжна дискотека. Початок о 20.00.
У неділю, 30 червня, з нагоди Дня молоді у Трускавці на площі Незалежності відбудеться концертний виступ гурту «Marlen» та молодіжна дискотека. Початок о 20.00.
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Трускавецька міська організація політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» повідомляє, що штаб по позачергових виборах до Верховної Ради України, громадська приймальня і головний офіс відкритий за адресою: м. Трускавець, вул. Карпатська, 2, готельно-курортний комплекс «Карпати». Запрошуємо людей усіх вікових категорій і особливо молодь долучитися до співпраці з метою розвитку курорту Трускавець, створення гідних умов проживання мешканців, [...]
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