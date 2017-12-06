Запрошуємо на конкурс баяністів та акордеоністів «Візерунки Прикарпаття»

8-10 грудня (п’ятниця-неділя цього тижня) у Дрогобичі в стінах педуніверситету ім. І. Франка пройде Х Всеукраїнський Відкритий конкурс баяністів-акордеоністів “Візерунки Прикарпаття”. Про це «Трускавецький вісник» повідомив директор конкурсу Андрій Душний.

Ця мистецька подія збере учасників із України, Білорусії та Литви. До складу журі увійдуть авторитетні фахівці-баяністи, виконавці, педагоги, композитори: Володимир Мурза (Одеса), Ігор Саєнко (Київ), Сергій Пелюк (Запоріжжя), Сергій Карась, Ярослав Олексів (Львів), Юрій Чумак, Віктор Чумак, Сергій Максимов (Дрогобич), Анатолій Нікіфорук (Хмельницький).

Організатори Х Всеукраїнського Відкритого конкурсу баяністів-акордеоністів “Візерунки Прикарпаття” запрошують всіх поціновувачів народно-інструментального та баянно-акордеонного мистецтва на це митецьке свято!

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