Запрошуємо на “Мертвий клас”

Продається молодий кінь, темного окрасу. Вік 13 місяців. Ціна 9000 грн. Можливий торг. Моб.тел. 068-022-30-75 Трускавецький вісник Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу за відновлення [...]