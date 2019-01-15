Запрошуємо на обласний фестиваль зимового фольклору “Нова радість стала”

Отель “Хижина СПА” https://higinaspa.com.ua/ расположен в любимой части города Трускавец среди наших гостей согласно независимым отзывам. Этот дизайн-отель расположен в курортном городе Трускавец. К услугам гостей бесплатный кинотеатр, оздоровительный центр и солнечная терраса, а также индивидуально оформленные номера с телевизором с плоским экраном. Каждый номер спа-отеля “Хижина” с гостиной зоной декорирован в уникальном стиле. В [...]