Запрошуємо на п`єсу «Він, вона, вікно, покійник»

У неділю, 19 листопада, в Палаці культури ім. Т. Шевченка Львівський академічний театр Воскресіння покаже комедію «Він, вона, вікно, покійник» за твором Рея Куні (режисер Ярослав Федоришин). Про це інформує прес-служба Трускавецької міської ради.

П’єса Рея Куні “Він, вона, вікно, покійник» була вперше представлена британським глядачам 1990 року, із захватом сприйнята критикою і отримала премію Лоуренса Олів’є як краща комедія року. З того часу вона ставилась у багатьох країнах світу. Деякі критики зауважують, що переказувати сюжет комедії Рея Куні – все одно що переказувати німий фільм із Чарлі Чапліном. Зміст цієї п’єси дуже інтригуючий і кожна репліка змушує глядача сміятися та захоплюватися грою акторів. Помічник британського прем’єра Річард Уіллі таємно зустрічається з секретаркою у готелі «Вестмінстер». Несподівано вони виявляють у номері тіло мертвого мужчини. Схоже, це грабіжник, якого притиснула віконна рама. Це загрожує скандалом. Річард та його помічник Пігден намагаються сховати труп, при цьому кожен наступний крок лише заплутує ситуацію, яка стає доволі катастрофічною з появою в номері спочатку керуючого готелем, згодом дружини Річарда і врешті ревнивого чоловіка секретарки Джейн, а потім… Але не будемо відкривати всі карти. Поза усім це комедія, світла комедія, що несе радість, сміх, позитивні емоції. Словом усе те, за що ми любимо театр.

Квитки біля центрального бювету міста та на сайті www.ticketclub.com.ua Початок вистави о 20.00.

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