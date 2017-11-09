Запрошуємо на презентацію повісті “Тринадцять жінок Івони”

Дорогі батьки! Знахідка для ваших гіперактивних дітей! Трускавецький осередок хортингу проводить набір дітей від 6 років! Хортинг – це національний український вид спорту, бойове мистецтво. Тренування сприяють розвитку гнучкості та акробатичних здібностей дитини, покращенню фізичної витривалості, розтяжки та роботи вестибулярного апарату! В хортингу за кувирки вперед-назад, колесо через дві руки та міст зі спини не [...]